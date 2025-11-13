El fiscal general de España defiende su inocencia en el juicio por filtraciones

El Fiscal General de España, Ortiz, declara durante su juicio por presunta filtración de información confidencial, en Madrid

nov (Reuters) -El fiscal general de España, Álvaro García Ortiz, que está siendo juzgado por la presunta filtración de información confidencial sobre un caso de fraude fiscal, declaró el miércoles ante el Tribunal Supremo que él no filtró la información.

El caso ha atraído un intenso escrutinio político, ya que el caso de fraude fiscal implica a Alberto González Amador, que es pareja de Isabel Díaz Ayuso. Díaz Ayuso es la presidenta de la Comunidad de Madrid y una figura destacada del Partido Popular (PP), principal formación de la oposición conservadora.

Como tal, ha enfrentado al Gobierno minoritario de izquierdas de España con el PP y es uno de los varios puntos de intensa tensión con el PP, que ha acusado al Gobierno de corrupción y ha exigido su dimisión.

El Gobierno ha respaldado al fiscal general afirmando que cree que es inocente.

FILTRACIÓN DE CORREOS ELECTRÓNICOS

García Ortiz está acusado de compartir con medios de comunicación en marzo de 2024 el contenido de un intercambio de correos electrónicos entre la fiscalía regional y el abogado que representa a González Amador.

En los mensajes filtrados, el abogado proponía a su cliente admitir dos delitos de fraude fiscal a cambio de un acuerdo negociado para evitar la cárcel.

"No lo hice", respondió García Ortiz al subir al estrado el miércoles por primera vez en las dos semanas de vista oral, cuando se le preguntó si había filtrado la información, por teléfono o electrónicamente.

"La primera noticia que tengo (de los correos electrónicos filtrados) es en la noche del (día) 13 cuando El Mundo publica una noticia que entrecomilla una frase del correo del fiscal", añadió.

Varios periodistas y editores que testificaron antes en el juicio dijeron que García Ortiz no era su fuente y que habían tenido acceso al contenido del correo electrónico antes que él. No quisieron revelar sus fuentes.

Los agentes de policía que redactaron un informe en el que señalaban a García Ortiz como fuente de la filtración se atuvieron a él ante el tribunal el miércoles.

Los demandantes en el caso, entre ellos González Amador y el partido de extrema derecha Vox, solicitan una pena de prisión para García Ortiz de hasta seis años.

El fiscal del caso pide su absolución.

Está previsto que el juicio concluya el jueves y que la sentencia se conozca más tarde.

Con información de Reuters