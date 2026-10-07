España: murió a los 87 años Maricarmen, la mujer desalojada que inspiró las protestas y la crisis política

Maricarmen, la mujer de 87 años desalojada en Madrid por la que estallaron las protestas en la capital española, murió este miércoles. Así lo confirmó el Sindicato de Inquilinas y su familia en un comunicado.

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La noticia se conoció mientras inquilinos realizaban una asamblea en la Puerta del Sol, una de las plazas centrales de Madrid. Por ese motivo, los manifestantes hicieron un minuto de silencio para homenajear a Maricarmen.

En sus redes sociales, el presidente español, Pedro Sánchez, despidió a la mujer que inspiró la lucha por la crisis en la vivienda española. "Todo mi cariño a la familia y a los seres queridos de Maricarmen. Un abrazo también a todos los que hoy sentimos esta pérdida como propia. Descanse en paz", tuiteó.

El comunicado del Sindicato de Inquilinas

El Sindicato de Inquilinas confirmó la muerte de Maricarmen con un comunicado difundido en redes sociales. "Lamentamos comunicar que en el día de hoy ha fallecido Maricarmen. El pasado 23 de septiembre, como todas sabéis, se produjo su desahucio y desde entonces ha permanecido hospitalizada. Si bien se consiguió un acuerdo histórico que le habría permitido volver a su vivienda, esta solución ha llegado demasiado tarde. Una situación absolutamente evitable tras un proceso torturante", indicó la organización.

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