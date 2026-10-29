Escribió "Brazil" con Z y usó un escudo de la dictadura: el insólito error de Bolsonaro que desató burlas en Brasil

El senador y ex candidato presidencial de Brasil, Flávio Bolsonaro, quedó en el centro de las burlas en Brasil tras difundir una carta pública en la que escribió el nombre del país con Z y utilizó un escudo nacional que fue reemplazado durante la dictadura militar. El documento, que además incluye una referencia a los antiguos "Estados Unidos do Brasil", generó críticas y cuestionamientos por sus referencias históricas y políticas.

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La carta llamó la atención por una serie de errores que contrastan con el tono institucional del mensaje. Entre las principales críticas, se destacó que el senador utilizó una denominación oficial que Brasil abandonó hace décadas y un símbolo que ya no corresponde al escudo vigente de la República Federativa de Brasil.

La carta de Flávio Bolsonaro y las burlas por el nombre de Brasil

La periodista Julia Duailibi se refirió al episodio durante una emisión de GloboNews y se rio del error cometido en el documento. "Disculpen, pero el nombre de Brasil es con S", señaló, y remarcó que el país se escribe actualmente con esa letra, tanto en su denominación portuguesa como española.

"La denominación 'Estados Unidos do Brasil' fue utilizada oficialmente hasta 1967, cuando el país adoptó el nombre de República Federativa del Brasil", explicó la cronista. El episodio se convirtió en motivo de comentarios irónicos en las redes sociales y en los medios brasileños.

Aparte de las burlas por el error de escritura, el documento también fue cuestionado por su contenido político. La carta presentó primero a Flávio Bolsonaro como "presidente electo", una afirmación que generó controversia por la forma en que se expresa y por las referencias históricas que acompañan al texto, hasta que a los pocos minutos la borró y eligió presentarse como "líder de Brasil".

El escudo de la dictadura y las críticas políticas

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue el uso de un escudo nacional antiguo. La elección de ese símbolo, asociado a una denominación oficial anterior, reforzó las críticas de quienes señalaron el carácter anacrónico del documento.

Brasil atravesó una dictadura militar entre 1964 y 1985, un período marcado por la persecución política, la censura y la represión estatal. En ese contexto, la utilización de referencias históricas vinculadas a etapas anteriores del Estado brasileño adquirió una dimensión política que excede el error formal. Sobre todo porque desde hace años la familia Bolsonaro guarda una relación particular con la historia de la dictadura y sus símbolos.

La controversia sumó además repercusiones a partir de las declaraciones del senador Rogério Marinho, difundidas por CNN Brasil, en medio de la discusión política alrededor del documento. El legislador quiso quitarle peso simbólico al advertir que el cree que se trató "de algún problema personal" en la redacción de la carta. "El hecho es que lo que está ahí en su Twitter. Esa es su manifestación oficial, él se autodenomina como líder. Y eso es un hecho, él es un líder en Brasil".

Consultado sobre la huida del ex candidato, Marinho advirtió que está dentro de "lo que él puede hacer" y no criticó su decisión de salir del país. "En Brasil es imposible, al menos por las señales que se venían demostrando, que él pudiera ejercer ese papel de líder, que es un papel absolutamente natural".

"Porque cuando ocurre una elección en cualquier lugar del mundo, al menos en las democracias consolidadas, pasado el proceso electoral, quien pierde hace oposición a quien gana, en libertad y no encarcelado. Y tampoco bajo amenaza y con su pasaporte retenido", lo defendió Marinho.