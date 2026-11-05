El Ministerio Público de Paraguay designó a tres fiscales para investigar las denuncias contra el presidente Santiago Peña por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y tráfico de influencias. La causa apunta a los vínculos del mandatario con empresas relacionadas con Ueno Bank y la colocación de fondos públicos en la entidad financiera. La decisión fue oficializada mediante la Resolución F.G.E. N.º 4474 de la Fiscalía General del Estado, que dispuso la apertura de causas penales por cada una de las denuncias que se presentaron.

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Los fiscales designados son Elena Fiore Franco, Silvia González Vöster y Christian Manuel Cáceres, todos ellos integrantes de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción.

El equipo estará bajo la dirección de la fiscala adjunta Nancy Salomón Marín y tendrá a su cargo las diligencias para determinar si existieron irregularidades en las operaciones financieras denunciadas y si corresponde atribuir responsabilidades penales al mandatario y a otros funcionarios involucrados.

La investigación incorpora una ampliación de la denuncia impulsada por legisladores opositores, que sumaron nuevos elementos sobre la evolución patrimonial de Peña y sus declaraciones juradas correspondientes al período comprendido entre 2017 y 2023.

Entre los puntos que deberán analizar los investigadores aparecen la participación del presidente en distintas firmas vinculadas al grupo financiero, como Ueno Holding, ITTI, Credicentro y Banco Basa, además del crecimiento de su patrimonio durante esos años.

Ueno Bank: los fondos públicos y los funcionarios bajo la lupa

La denuncia no se limita a la situación patrimonial de Peña. Los legisladores también extendieron las acusaciones a integrantes del Directorio del Banco Central del Paraguay (BCP) y a autoridades de organismos públicos que depositaron recursos estatales en Ueno Bank. Entre las instituciones mencionadas aparecen el Instituto de Previsión Social (IPS), Itaipú, Yacyretá, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), el Ministerio de Economía y Finanzas, la Caja Bancaria y CAJUBI.

En ese marco, la Fiscalía deberá investigar posibles delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, tráfico de influencias y administración en provecho propio. También se plantearon posibles responsabilidades por omisión o negligencia grave de los funcionarios encargados de controlar las operaciones de la entidad financiera.

La presentación judicial solicita, además, auditar las colocaciones de fondos públicos para determinar bajo qué condiciones se realizaron. Uno de los interrogantes centrales es si los administradores de esos organismos fueron inducidos a error mediante balances presuntamente fraguados o si actuaron en complicidad con directivos del banco.

Por el momento, la apertura de las investigaciones no implica que los delitos denunciados estén probados ni que exista una condena contra Peña. Las diligencias fiscales deberán establecer si hay elementos suficientes para avanzar con imputaciones y determinar el grado de participación de cada uno de los involucrados.