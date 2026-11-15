Hallaron en Hungría casi 20 millones de dólares enterrados en bosques por un exministro de Viktor Orbán

Una docena de empleados trabajó durante ocho horas consecutivas con cinco máquinas contadoras de billetes (Oficina Nacional de Recuperación y Protección de Activos).

Un megaoperativo anticorrupción en Hungría permitió recuperar cerca de 20 millones de dólares en efectivo que habían sido enterrados en bosques y escondidos en galpones agrícolas, viviendas y una caja fuerte. Los fondos están vinculados a una investigación por sobornos contra Miklós Seszták, exministro de Desarrollo Nacional durante el gobierno del líder ultranacionalista Viktor Orbán.

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La magnitud del secuestro obligó al Tesoro del Estado a montar un operativo especial el último viernes para contabilizar e ingresar el dinero a las arcas públicas: una docena de empleados trabajó durante ocho horas consecutivas con cinco máquinas contadoras de billetes.

Según precisó el ministro de Finanzas, András Kármán, el botín incautado se encontraba dividido en tres divisas distintas:

5.070 millones de florines húngaros (equivalentes a unos 15,33 millones de dólares).

2,66 millones de euros .

1,26 millones de dólares.

La trama de sobornos y la defensa del exministro

Seszták, quien estuvo al frente de la cartera de Desarrollo Nacional entre 2014 y 2018 por el partido KDNP —aliado histórico del Fidesz de Orbán—, permanece en prisión preventiva desde finales de septiembre. La Justicia lo investiga por el presunto cobro de coimas por 12.600 millones de florines (alrededor de 33 millones de euros) en maniobras ligadas a la empresa estatal de transporte Volánbusz.

Pese a la contundencia del hallazgo, el exfuncionario rechazó las imputaciones. Su abogado defensor, Gábor Papp, aseguró al portal local Telex que "el dinero incautado no pertenecía a Seszták" y argumentó que en el expediente judicial también figuran otros sospechosos.

La "Operación Purgatorio" y el cerco sobre el entorno de Orbán

El procedimiento estuvo a cargo de la Nueva Oficina Nacional de Recuperación y Protección de Activos (NVVH), un organismo creado por el actual primer ministro, Péter Magyar, tras derrotar a Orbán en las elecciones de abril pasado con una mayoría parlamentaria de dos tercios.

Magyar celebró el secuestro de los fondos a través de sus redes sociales y lo enmarcó dentro de la "Operación Purgatorio", su plan estrella contra la corrupción. Según afirmó, este golpe "pone oficialmente fin a la mafia Fidesz-KDNP", en alusión a la coalición que gobernó Hungría de manera ininterrumpida entre 2010 y 2026.

La ofensiva judicial no solo alcanza a Seszták, quien es uno de los tres exministros detenidos en las últimas semanas. La lista de arrestados de alto perfil incluye:

György Matolcsy: exministro de Economía y exgobernador del Banco Central, considerado históricamente la "mano derecha" de Orbán.

Áron Orbán: hermano menor del ex primer ministro, detenido en el marco de una causa por presunto tráfico de personas.

Tras asumir el poder, Magyar prometió restaurar el Estado de derecho y recomponer la relación con la Unión Europea (UE), seriamente dañada durante los cuatro mandatos consecutivos de Orbán, quien se había consolidado como el principal aliado de Rusia dentro del bloque comunitario.