Una investigación internacional basada en más de 15 millones de documentos filtrados puso bajo la lupa al Deutsche Bank por sus vínculos con oligarcas rusos, Jeffrey Epstein y otros clientes considerados problemáticos. Los archivos revelan advertencias internas sobre riesgos de blanqueo y cumplimiento normativo que, según los periodistas, fueron ignoradas para preservar negocios millonarios.

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La investigación, denominada "Inside Deutsche Bank", fue realizada durante varios meses por más de 200 periodistas de medios internacionales como Financial Times, Der Spiegel, The New York Times, Le Monde, ZDF y elDiario.es.

El material analizado supera los 15 millones de documentos internos, entre ellos más de nueve millones de correos electrónicos, además de informes, presentaciones y anotaciones de calendario. La información fue aportada por dos denunciantes cuya identidad no fue revelada y terminó en manos de periodistas de distintos países.

¿Qué operaciones millonarias mantuvo el banco con Jeffrey Epstein y oligarcas rusos?

El análisis apunta a las prácticas del banco frente a operaciones consideradas de alto riesgo y sostiene que, en distintos casos, sus intereses comerciales prevalecieron sobre las advertencias de los equipos encargados de controlar el cumplimiento de las normas. Entre los casos examinados aparecen operaciones vinculadas con oligarcas rusos, defraudadores fiscales y Jeffrey Epstein, condenado por delitos sexuales. Según la investigación, Deutsche Bank gestionó operaciones financieras por alrededor de 600 millones de dólares relacionadas con Epstein.

Uno de los principales focos está puesto en la estrategia de Deutsche Bank en Rusia antes de la invasión de Ucrania. Los documentos muestran que hacia fines de 2020 la entidad proyectaba incrementar de manera considerable los ingresos provenientes de clientes rusos adinerados, pese a que existían advertencias internas y externas sobre los riesgos regulatorios y de blanqueo de capitales. La investigación también analiza la relación del banco con distintos oligarcas rusos y las operaciones realizadas con sus fondos. Según los documentos, la entidad continuó gestionando negocios con clientes considerados de riesgo pese a las alertas de sus propios mecanismos de control.

Los archivos filtrados también revelan detalles sobre la relación comercial entre Deutsche Bank y Jeffrey Epstein. La entidad realizó operaciones por unos 600 millones de dólares vinculadas con el financista estadounidense, pese a las señales de riesgo existentes alrededor de sus actividades.

Caída en bolsa, reclamo del gobierno alemán y la defensa del Deutsche Bank

Las acciones de Deutsche Bank llegaron a caer un 5,8% en la Bolsa de Frankfurt durante el martes y cotizaban en torno a los 31 euros.

Por su parte, el gobierno alemán también reclamó explicaciones. El ministro de Hacienda y vicecanciller, Lars Klingbeil, pidió al banco "total transparencia" para explicar cómo enfrentó las deficiencias de sus controles internos y qué medidas adoptará para evitar que vuelvan a producirse.

Deutsche Bank respondió que varios de los hechos investigados se remontan a casi dos décadas atrás. La entidad aseguró que revisó esos casos en su momento y destacó que entre 2019 y 2025 destinó 7.000 millones de euros al fortalecimiento de sus mecanismos de control. El banco sostuvo que actualmente es "un banco diferente" y remarcó sus beneficios récord de 2025 y los avances realizados en materia de cumplimiento normativo.