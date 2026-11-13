En el marco de su gira por Sudamérica, el papa León XIV regresó a Chiclayo, Perú, donde fue obispo durante casi nueve años y celebró una misa ante unas 500.000 personas en la explanada de las Pampas de Pimentel. Durante la homilía, agradeció el cariño de los fieles, recordó su paso por la ciudad y llamó a los católicos "a recuperar la misión evangelizadora" frente a la indiferencia religiosa y el materialismo.

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"¡Qué alegría volver a Chiclayo! Es una bendición para mí estar de nuevo con ustedes", expresó el pontífice al comenzar su mensaje. La celebración estuvo marcada por el reencuentro con una comunidad que fue central en su trayectoria religiosa y que lo recibió con una multitudinaria movilización en las calles.

El regreso tuvo un significado especial para Robert Francis Prevost, quien adoptó la nacionalidad peruana en 2015 y desarrolló buena parte de su labor pastoral en el país. Antes de ser elegido papa, el 8 de mayo de 2025, había considerado que Chiclayo sería el lugar donde terminaría su vida religiosa, hasta que Francisco lo convocó para incorporarse a la Curia romana.

Durante la misa, León XIV agradeció a los habitantes de la ciudad por el acompañamiento que recibió durante su ministerio episcopal. "Al ver sus rostros me nace de manera espontánea una oración de acción de gracias al Señor por las bendiciones que ustedes han sido y son para mi vida y ministerio episcopal", sostuvo ante los fieles, muchos de los cuales habían pasado la noche en el lugar para conseguir una ubicación y soportar las altas temperaturas.

El Papa también hizo referencia a su estado de salud y agradeció especialmente las oraciones recibidas durante su recuperación. "Gracias por su cariño, el apoyo y sus oraciones, en particular por mi salud en estos momentos de prueba que, con la ayuda de Dios, estoy superando", manifestó, al cumplirse un mes de su operación por un cáncer de pulmón.

León XIV llamó a "recuperar la misión evangelizadora" frente al materialismo

En el tramo central de su homilía, el pontífice planteó los desafíos que enfrenta la Iglesia católica para transmitir la fe en el siglo XXI. En ese sentido, reclamó un compromiso basado en "un testimonio de una vida auténticamente cristiana y coherente", acompañado por una actitud de humildad, respeto por la conciencia y libertad de cada persona.

León XIV también puso el foco en el papel de las familias como espacios centrales para la transmisión religiosa. "Constituyen el núcleo misionero, porque como pequeñas Iglesias domésticas, llevan a sus miembros a participar activamente en la vida de las comunidades locales", señaló.

El Papa advirtió que en algunas regiones del mundo la transmisión de la fe "se ha interrumpido casi por completo". Entre los factores que, según su diagnóstico, representan un desafío para la Iglesia mencionó "la indiferencia religiosa, el materialismo y el egoísmo", fenómenos que también "inciden en las decisiones cotidianas de las personas".

En ese contexto, pidió a los católicos que "no limiten sus creencias al ámbito privado" y que lleven el mensaje religioso a sus familias, lugares de trabajo y espacios públicos. "El mundo nos espera y la misión está en sus inicios", concluyó.

El regreso de Prevost a la ciudad donde fue obispo

La visita a Chiclayo forma parte de la agenda del viaje del pontífice a Perú, un país con el que mantiene un vínculo personal y pastoral desde hace décadas. Su paso por la ciudad representa uno de los momentos más significativos de la gira, tanto por su historia como sacerdote y obispo como por el respaldo popular que recibió desde su elección como sucesor de Francisco.

Tras la misa, León XIV mantiene previsto reunirse con obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas y representantes de equipos sinodales y consejos pastorales. También visitará la iglesia San Óscar Arnulfo Romero, ubicada en uno de los barrios más pobres de Chiclayo, cuya construcción pudo concretarse con fondos de benefactores estadounidenses gracias a su intervención.

La agenda incluye, además, una visita a la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, donde mantendrá un encuentro con la comunidad universitaria local.