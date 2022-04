Sánchez anunció más envío de armas a Ucrania en su visita a Kiev

El jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció hoy desde Kiev que España enviará 200 toneladas de material militar a Ucrania, más del doble del armamento enviado hasta el momento por Madrid, en una conferencia de prensa conjunta con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

A la vez, el socialista Sánchez ofreció enviar un equipo de alrededor de 50 personas para colaborar con la Corte Penal Internacional (CPI) para investigar y perseguir posibles crímenes de guerra en Ucrania por parte del Ejército ruso.

"Un barco de la armada española, el 'Ysabel', salió hoy de un puerto español con destino a Polonia, con 200 toneladas de munición moderna y todo el material", dijo Sánchez en la conferencia con Zelenski, y la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, también de visita en el país.

"El barco lleva 30 camiones, varios vehículos especiales de transporte pesado y 10 vehículos pequeños cargados con el material militar que se trasladará a Ucrania", detalló el jefe del Gobierno español, informó la agencia de noticias AFP.

Sánchez y Frederiksen llegaron hoy por la mañana a Kiev y se desplazaron a la localidad ucraniana de Borodianka, donde el primero denunció "las atrocidades" presuntamente cometidas por las fuerzas rusas desde la invasión lanzada por Moscú el 24 de febrero.

"Conmovido al comprobar en las calles de Borodianka el horror y las atrocidades de la guerra de (el presidente ruso Vladimir) Putin", escribió en Twitter el jefe del Gobierno español, junto a una imagen de una parte en ruinas de esta ciudad.

Precisamente, el miércoles por la noche, las autoridades ucranianas denunciaron el hallazgo de los cadáveres de nueve civiles en dos fosas en esta localidad a las afueras de Kiev, algunos con signos de tortura.

El viaje del presidente del gobierno español sigue a los realizados por otros líderes europeos desde el inicio de la invasión rusa, el 24 de febrero.

España recibió a 134.000 ucranianos desde el inicio de la ofensiva rusa. De ellos, 64.000 obtuvieron una protección provisional que incluye un alojamiento y un permiso de trabajo.

El país envió a Ucrania una docena de aviones, cargados con "centenares de toneladas" de armas y material humanitario, indicó el lunes la ministra de Defensa, Margarita Robles.

El lunes, Sánchez anunció la inminente reapertura de la embajada de España en Kiev, cerrada tras el inicio de la ofensiva rusa, después del anuncio en el mismo sentido del Gobierno de Italia.

Además, destacó que España también contribuyó con ayuda financiera a través del fondo europeo de paz con 111 millones de euros y un paquete de ayuda humanitaria de 31 millones de euros -"el mayor hecho jamás"-.

En tanto, el tema de Ucrania se metió de lleno en las últimas horas de la campaña electoral francesa. El presidente francés, Emmanuel Macron, que se disputará la reelección el domingo con la candidata de ultraderecha Marine Le Pen, dijo que está listo para realizar una visita a Kiev, declaró el vocero del Gobierno, Gabriel Attal.

Francia posee este semestre la presidencia pro tempore de la Unión Europea (UE).

"El presidente Macron dijo que estaba listo para viajar a Kiev nuevamente cuando esta visita tenga sentido, cuando pueda contribuir a la solución" del conflicto, dijo Attal a la radio France Info, recogió la agencia de noticias rusa Sputnik.

La última visita de Macron a Kiev se llevó a cabo a comienzos de febrero, un poco más de dos semanas antes del comienzo de la invasión rusa en Ucrania.

Francia, junto con Alemania, Rusia y Ucrania fue firmante de los fallidos acuerdos de Minsk de 2014 y 2015, que intentaron pacificar la situación de las provincias separatistas prorrusas en la región ucraniana del Donbass y que, según Moscú, son el origen del presente conflicto ya que, asegura, Kiev jamás cumplió con lo pactado.

A su turno, la líder del partido Agrupación Nacional (extrema derecha) Le Pen, que se enfrentará a Macron en el balotaje del domingo, declaró que no apoya las propuestas de imponer embargo a los suministros del gas y el petróleo desde Rusia porque dañará a los franceses.

"Apoyo las sanciones contra los oligarcas y los bancos, lo que no apoyo es el embargo a los suministros del petróleo y el gas desde Rusia. No pienso que sea el método correcto porque no dañará a los rusos sino a los franceses", dijo ayer durante el debate televisivo con Macron.

Le Pen señaló que Rusia ya encontrará nuevos mercados de venta de sus productos energéticos mientras que los ciudadanos y las compañías francesas enfrentarán serios problemas.

Por otra parte, los ministros de Finanzas del G7, club que integran Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Italia y Japón (la mayoría miembros de la OTAN), aseguraron que comprometieron una ayuda de más de 24.000 millones de dólares al gobierno ucraniano.

Según los responsables de Hacienda, Ucrania recibió ayuda económica por más de 60.000 millones de dólares entre 2014 y 2021, acotó Sputnik.

Con información de Télam