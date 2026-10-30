El empresario Elon Musk fijó una posición en el debate político estadounidense al solicitar públicamente el voto en favor de los candidatos republicanos a la Cámara Alta, bajo el argumento de que una victoria integral del Partido Demócrata pondría en riesgo el sistema democrático de ese país.

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A través de un mensaje en la red social X, el magnate manifestó que su principal inquietud reside en las consecuencias institucionales que traería aparejada la concentración absoluta del poder en manos de la bancada demócrata.

Según expuso Musk de manera textual, su mayor preocupación es que una eventual "victoria total de los demócratas en la Cámara, el Senado y la Presidencia en 2028" desencadene una serie de transformaciones estructurales irreversibles en el equilibrio republicano.

De acuerdo con su postura, dicho escenario derivaría en que Estados Unidos pase a ser "un estado de partido único permanente", lo que a su juicio representaría "el fin de la democracia en cualquier sentido significativo de la palabra". Asimismo, sintetizó la gravedad del panorama al concluir de forma tajante: "Sería el fin para América".

Los tres ejes señalados por el empresario

Para fundamentar su advertencia, Musk enumeró tres iniciativas concretas que, según sus declaraciones, impulsaría el oficialismo en caso de alcanzar el control simultáneo del Poder Ejecutivo y de ambas ramas del Poder Legislativo.

En primer término, planteó que los demócratas "harán de DC y Puerto Rico estados para obtener una mayoría sólida en el Senado". En segundo lugar, aseguró que "abrirán las fronteras y legalizarán a todos los que viven ilegalmente en América para consolidar una mayoría permanente". En tercer término, afirmó que "aumentarán el tamaño de la Corte Suprema para obtener una mayoría inmediata".

Frente a la posibilidad de que se materialicen estos tres puntos, Musk definió una meta político-electoral estricta y de carácter numérico para neutralizar dicho avance institucional. En sus propias palabras, "todo lo que se necesita para asegurar que esto no ocurra es 51 senadores republicanos en 2029".

Con base en ese cálculo legislativo, el empresario exhortó directamente al electorado: "Por eso debes votar por senadores republicanos en estas elecciones". Para reforzar el peso de su convocatoria, desestimó cualquier otra discusión de la agenda pública al sentenciar que "otras razones son irrelevantes en comparación con esta".