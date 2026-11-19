Tras la aplastante derrota del Partido Republicano en las elecciones de medio término de Estados Unidos, el magnate Elon Musk salió a hablar en una entrevista y marcó distancia de Donald Trump y de su movimiento Make America Great Again (MAGA). Afirmó sentirse "bastante tonto" por el monto que llegó a poner para financiar a los candidatos trumpistas. Incluso llegó a decir que si pudiera volver el tiempo atrás se "replantearía seriamente" invertir el dinero que invirtió en la campaña. En esa línea, dijo que él no es parte de MAGA y que hoy no tiene claro "qué significa" ser parte de ese sector. También opinó sobre el resultado electoral en Texas, donde la demócrata Gina Hinojosa ganó ante el republicano Greg Abbott.

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El trumpismo enfrentó una durísima derrota en las parlamentarias intermedias del 3 de noviembre, al perder la mayoría en las dos cámaras del Parlamento. Pese al respaldo de empresarios y buena parte del establishment estadounidense, los demócratas se impusieron en la mayoría de los estados donde hubo elecciones, quedándose con 56 senadores frente a los 44 de los republicanos. Lo mismo sucedió en la Cámara de Representantes, donde los azules se quedaron con 257 bancas frente a las 172 rojas. Desde entonces, distintos aliados históricos al presidente Trump comenzaron a poner en duda su respaldo al mandatario.

"Los republicanos sufrieron una derrota contundente en estas elecciones. Y tras el dinero que gasté me siento bastante tonto", afirmó Musk, quiem ya venía de un distanciamiento gradual al renunciar a su cargo en la Casa Blanca por oponerse al proyecto de ley fiscal que impulsó el propio Trump.

Incluso fue más allá en su distanciamiento, al asegurar que él se siente "ideológicamente bastante moderado" en comparación al núcleo duro del trumpismo. "No creo que yo tenga opiniones políticas extremas... Quiero decir, yo no soy MAGA", advirtió, y agregó: "No estoy seguro de qué significa MAGA. Pero si eso significa una especie de adhesión a un conjunto de políticas del partido republicano, yo no me identifico con eso".

Musk prestó estas declaraciones en la conferencia DealBook Summit, un evento anual celebrado en Nueva York organizado por el New York Times, y al que asisten destacados líderes empresariales y políticos. Es la primera vez que Musk opina de forma tan concreta sobre su inversión en las midterms. Incluso aseguró que, tras el resultado, se cuestionó si vale la pena volver a invertir en carreras políticas.

Musk opinó sobre el triunfo de Hinojosa en Texas: "Creo que le irá bastante bien"

Además de marcar distancia de Trump, el titular de Tesla opinó sobre el resultado electoral de Texas. Musk, que reside en Texas, sostuvo en la DealBook Summit que al Estado le irá "bien" bajo el mandato de Gina Hinojosa, quien ocupará el cargo de gobernadora del Estado a partir de enero de 2027. La describió como una política "bastante moderada" y dijo que no cree que sea "una gobernadora de extrema izquierda".

Musk también tocó temas de la actualidad noticiosa. Defendió a Jensen Huang, exdirector ejecutivo del fabricante de chips Nvidia, y lo catalogó como un "amigo". El millonario dijo que respaldaría su regreso al liderazgo de la empresa. "No creo que él sea desleal a Estados Unidos", afirmó.