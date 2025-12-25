La capital de Somalia vota en el primer paso hacia el restablecimiento del sufragio universal

Imagen de archivo de mujeres haciendo cola para registrar sus datos biométricos para las elecciones locales, en el distrito Hamarweyne de Mogadiscio, Somalia.

Los habitantes de Mogadiscio, la capital de Somalia, votaron el jueves en unas elecciones ‍municipales que allanan el ⁠camino para los primeros comicios nacionales directos del país del este de África en más de medio siglo.

Con la excepción de las votaciones en la región semiautónoma de Puntlandia y la separatista Somalilandia, Somalia celebró elecciones directas por última vez en 1969, meses antes de que el general militar Mohamed Siad Barre tomara el ‌poder mediante un golpe de Estado.

Tras años ⁠de guerra civil que siguieron ⁠a la caída de Barre en 1991, en 2004 se introdujeron las elecciones indirectas. La idea era promover ‍el consenso entre clanes rivales frente a la insurgencia islamista, aunque algunos somalíes afirman ⁠que los políticos prefieren ‌los comicios indirectos porque crean oportunidades para la corrupción.

Con este sistema, los representantes de los clanes eligen a los legisladores, que a su vez eligen al presidente. El presidente, a su vez, se ‌encarga de ‌nombrar al alcalde de Mogadiscio.

La votación en Mogadiscio, una ciudad de unos 3 millones de habitantes donde las condiciones de seguridad han mejorado en los últimos años pese a los ​continuos ataques de los militantes de Al Shabaab, vinculada a Al Qaeda, se considera una prueba para las elecciones directas a nivel nacional.

Unos 1.605 candidatos optan a 390 puestos en los consejos de distrito de Mogadiscio, según Abdishakur Abib Hayir, miembro de la Comisión Electoral Nacional. ‍Los miembros del consejo elegirán después a un alcalde.

"Esto demuestra que Somalia se mantiene en pie y avanza", declaró Hayir a Reuters. "Tras las elecciones locales, pueden celebrarse y se celebrarán comicios en todo el país".

Los residentes ​que esperaban para votar formaron largas colas frente a los colegios electorales a primera hora de la mañana, dijo ​un testigo de Reuters. Las calles estaban cerradas al tráfico de vehículos, y el aeropuerto, el ⁠puerto y los comercios permanecían cerrados.

Con información de Reuters