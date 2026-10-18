Elecciones en Israel: Trump apoyó a Netanyahu y lo describió como un líder "fuerte, valiente y brillante"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó un mensaje en su red social Truth Social en el que manifestó su respaldo a Benjamin Netanyahu de cara a las elecciones en Israel, que se celebrarán el 27 de octubre. En un texto dirigido a la población israelí, elogió la gestión del actual primer ministro, lo calificó como un socio clave en Medio Oriente y vinculó su continuidad en el poder con la estrategia de Washington frente a Irán.

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En su publicación, Trump fue contundente al expresar su apoyo al mandatario israelí. "Que esta carta sirva para expresar mi apoyo total y absoluto a Bibi Netanyahu en su próxima campaña para ser reelegido como primer ministro de Israel", escribió el presidente estadounidense.

Trump también destacó las supuestas cualidades personales y políticas de Netanyahu, a quien describió como un líder "fuerte, valiente y brillante". Según sostuvo, el primer ministro logró mantenerse firme frente a una oposición considerable, incluso dentro de su propio país. "Bibi Netanyahu nunca los decepcionará", aseguró el mandatario al cerrar su mensaje.

La advertencia de Trump sobre Irán

Uno de los puntos centrales del mensaje fue la relación entre Israel, Estados Unidos e Irán. Trump destacó a Netanyahu como un socio fundamental en el enfrentamiento con la República Islámica. El presidente estadounidense justificó la presión sobre Irán a partir de las consignas contra Israel y Estados Unidos que, según afirmó, forman parte del discurso del régimen iraní desde hace décadas. En su publicación, citó las expresiones "Muerte a Israel, muerte a Estados Unidos" y las vinculó con una amenaza contra ambos países. "¿Qué país puede sobrevivir cuando se permite que se digan cosas como estas, si al final siempre terminan convirtiéndose en realidad?", planteó Trump.

El mandatario aseguró que Irán fue "sistemáticamente destruido, tanto en el plano militar como en el financiero" y advirtió que, si no cambia rápidamente su comportamiento, Estados Unidos e Israel pronto "terminarán el trabajo". La advertencia sobre las elecciones israelíes llegó cuando Trump vinculó el resultado político con el futuro de la estrategia estadounidense frente a Irán. "Si Israel tiene al líder equivocado, es decir, a cualquiera que no sea Bibi, Estados Unidos tendrá que hacer este trabajo por su cuenta, y no tengo ninguna intención de hacerlo", planteó el republicano.