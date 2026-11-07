A tres días de las elecciones, Alaska y Misisipi continúan el escrutinio de votos

Estados Unidos sigue a la espera de los resultados finales de las elecciones de medio término, atento a los resultados de Alaska y Misisipi, donde todavía continúan en pleno escrutinio. Se espera que los resultados finales se sepan recién entre el 13 y el 18 de noviembre, aunque también puede llevar unos días más por el conteo de los votos en el extranjero.

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La demora responde a las particularidades del sistema electoral estadounidense, que no cuenta con una autoridad electoral centralizada, ya que cada estado establece sus propios procedimientos para recibir, verificar y contabilizar los sufragios.

En algunos casos, el escrutinio incluye votos enviados desde el extranjero, papeletas por correo y sufragios provisionales que deben ser revisados individualmente antes de incorporarse al resultado oficial. Tanto Alaska como Misisipi no utilizan el voto electrónico, por lo que el escrutinio final lleva más tiempo que en otras partes del país.

En Alaska, uno de los estados más extensos y menos poblados de Estados Unidos, el procedimiento de escrutinio se hace manualmente, lo que obliga a las autoridades electorales a revisar individualmente las decisiones de cada votante. Además, la legislación estatal establece un plazo de 15 días posteriores a las elecciones para recibir los votos enviados por correo y desde el extranjero. Recién después de ese período puede realizarse el conteo definitivo mediante el sistema de votación por orden de preferencia, que permite redistribuir las preferencias hasta que uno de los candidatos supera el 50% de los sufragios.

De esta manera, el resultado definitivo de la elección en Alaska se conocerá, como máximo, el 18 de noviembre.

En Misisipi, en cambio, el retraso está relacionado principalmente con la revisión de los votos provisionales. Este mecanismo permite que una persona pueda votar cuando existen inconvenientes con sus datos en el registro electoral, aunque su sufragio queda pendiente de una verificación posterior para determinar si cumple con los requisitos de elegibilidad. Por eso, los resultados definitivos de Misisipi se sabrán entre el 10 y el 13 de noviembre, cuando los condados deberán enviar las cifras finales para su certificación.

Más de 20 bancas de la Cámara de Representantes siguen sin definición

La demora no se limita a las elecciones para el Senado. Medios estadounidenses como Associated Press y CNN todavía mantienen sin proyectar más de 20 contiendas por bancas de la Cámara de Representantes, lo que terminará de definir el equilibrio de fuerzas en el Congreso.

Entre los distritos pendientes aparecen disputas en California, Carolina del Norte y Florida. En este último estado todavía no se confirmó oficialmente si la congresista republicana María Elvira Salazar consiguió renovar su mandato, aunque hasta el momento mantiene una ventaja en el recuento.