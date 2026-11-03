Elecciones en Estados Unidos: quién es Alberto Zaltzberg, el argentino que va por una alcaldía en Florida

Alberto Zaltzberg tiene 51 años, nació en Villa del Parque y vive en Estados Unidos desde hace 23 años. Ahora busca dar un paso más en su carrera política: convertirse en el primer alcalde de origen latino de Aventura, una de las ciudades más exclusivas del sur de Florida, conocida por los miles de argentinos que la visitan cada año por su famoso centro comercial. Afiliado al Partido Republicano, el empresario se presenta con un eslogan inspirado en Donald Trump, aunque reconoce diferencias con el presidente estadounidense.

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Zaltzberg llegó a Florida en 2003, cuando la Argentina todavía intentaba recuperarse de la crisis económica y social de 2001 y 2002. Viajó junto a Romina, su entonces novia y actual esposa, después de recibir una propuesta laboral en Miami. Antes había tenido una empresa de internet con socios, que le compraron su participación y le pagaron parte de la operación con patacones. "Tenía una empresa de internet con unos socios y me compraron mi parte. Me dieron patacones. Pero me hicieron una oferta de trabajo en Miami y me vine", contó en una entrevista con TN.

Después de vivir en otras zonas de Miami, hace 15 años se instaló en Aventura, donde formó su familia. Allí nacieron sus hijos Keyla, de 15 años, y Dylan, de 11. Actualmente trabaja como broker inmobiliario, se dedica al marketing digital y participa en desarrollos vinculados con la inteligencia artificial.

Su desembarco en la política local llegó después de dos intentos fallidos por convertirse en comisionado. En esta oportunidad, busca derrotar al actual alcalde, Howard S. Weinberg, quien aspira a la reelección en los comicios del 3 de noviembre, que coinciden con las elecciones de medio término en Estados Unidos.

Aunque está afiliado al Partido Republicano, las elecciones municipales de Aventura son formalmente no partidarias. Aventura está ubicada en el norte del condado de Miami-Dade y tiene alrededor de 40.000 habitantes. Es una de las localidades más ricas de Florida, con un mercado inmobiliario de alta gama y un nivel de ingresos superior al de otras zonas cercanas.

Su principal atractivo para los turistas argentinos es el Aventura Mall, uno de los centros comerciales más grandes de Estados Unidos y el mayor de Florida. Inaugurado en 1983 y ampliado en distintas etapas, es uno de los puntos de referencia para quienes viajan al sur del estado a hacer compras. "Cada ciudad genera sus propios servicios y tiene su propia policía. Pero es la ciudad que cobra menos impuestos de todo el condado porque tiene superávit. No tiene conflictos graves. Se vive en una utopía", describió Zaltzberg en diálogo con TN.

Alberto Zaltzberg, el argentino que va por una alcaldía en Florida.

Las propuestas de Alberto Zaltzberg y sus diferencias con Trump

Para impulsar su candidatura, Zaltzberg eligió una estrategia basada principalmente en las redes sociales y en herramientas de inteligencia artificial, una tecnología que, según reconoció, lo tiene particularmente entusiasmado.

Su eslogan es "Make Aventura Great Again", una adaptación de la consigna que popularizó Donald Trump y que identifica al movimiento MAGA. Sin embargo, el empresario argentino aclaró que compartir una identidad política con el Presidente no significa respaldar todas sus decisiones. "Me identifico como un inmigrante y sé lo que representa haber dejado tu país atrás y venir acá y pelearla. Con lo cual, no está bueno que se ataque a ningún tipo de inmigrante. Eso que quede claro", afirmó en una entrevista con La Nación.

En esa conversación, también planteó que Estados Unidos debe mantener reglas claras para quienes llegan al país, aunque consideró que no se puede asociar automáticamente la falta de documentación con la delincuencia. "Este país se hizo en base a los inmigrantes. Se corrió la línea gris porque hay mucha inmigración ilegal, pero eso no significa que sean delincuentes", sostuvo en diálogo con TN. Además, cuestionó el accionar de Trump en lo que respecta a la guerra en Irán: "No estoy de acuerdo con las últimas acciones del presidente. Está desatendiendo ciertas políticas internas".