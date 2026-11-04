El primo de Luigi Mangione, autor del asesinato a tiros del CEO de una de las principales obras sociales de Estados Unidos, ganó las elecciones locales en Maryland y representará como concejal al Partido Republicano. Se trata de Antonio 'Nino' Mangione, quien tendrá una banca republicana en el Consejo del Condado de Baltimore.

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Mangione obtuvo el 49% de los votos y representará al Distrito 5, en el norte de Baltimore, tras superar a su oponente demócrata, Shawn McIntosh, que alcanzó el 45%, según medios locales como News Force y Real America's Voice.

El eje principal de su campaña estuvo puesto en la lucha contra el crimen violento, un fenómeno que aumentó en Baltimore durante los últimos años.

Su buena elección se conoce poco más de dos meses después de que su primo Luigi se declare culpable ante la Justicia por el asesinato de Brian Thompson, el CEO de United Healthcare, ocurrido el 4 de diciembre de 2024 en la ciudad de Manhattan.

"Le disparé al Sr. Thompson y murió", dijo Mangione, a la par que dijo haber sido consciente de que cometía un delito. La sentencia fue fijada para el 18 de diciembre y Mangione quedó expuesto a una posible condena de cadena perpetua.

Durante la audiencia, el acusado explicó que durante años sufrió un intenso dolor luego de una fractura de espalda y que, al mismo tiempo, había sido testigo de experiencias similares atravesadas por otras personas frente al sistema de salud y las compañías aseguradoras.

¿Quién es Nino Mangione?

Antonio 'Nino' Mangione nació en Baltimore, tiene 39 años y es un locutor estadounidense y político del Partido Republicano. Se licenció en Ciencias Políticas de la Universidad de Towson en 2009 y su experiencia profesional incluye ser administrador web en la emisora ​​de radio WCBM y como presentador de un programa de radio.

Fue miembro de la Cámara de Delegados de Maryland representando a los distritos 42B y 42A entre 2019 y junio de 2026, fecha en que renunció para postularse al Consejo del Condado de Baltimore.