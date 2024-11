Voto latino: un electorado clave que se disputan Donald Trump y Kamala Harris en la recta final de las elecciones en Estados Unidos

En una elección que se espera muy reñida, el voto latino en Estados Unidos puede jugar un rol decisivo. Si bien la comunidad latinoamericana en territorio norteamericano no es homogénea y varía mucho de acuerdo a sus países de origen y a los estados donde viven, es un electorado que tanto la demócrata y vicepresidenta, Kamala Harris, como el republicano y ex mandatario, Donald Trump, buscan conquistar porque de ellos podría depender la victoria de uno o de otro. Es por eso que este sector recobra relevancia en un contexto electoral tan disputado como el actual.

“Soy puertorriqueña y sí, nací acá y somos estadounidenses”, sostuvo Jennifer López, esta semana al brindar su apoyo a Harris, y en relación a los dichos del humorista, Tony Hinchcliffe, en un acto republicano que dijo que Puerto Rico era una “isla de basura” y generó la duda si este hecho puede complicar a Trump en condados claves como Allentown, en Pensilvania, donde hay una población relevante de puertorriqueños. La cantante agregó además que el ex mandatario trabajó constantemente para dividir a los latinos y fue contundente: “No fueron solo los puertorriqueños los que se sintieron ofendidos ese día. Fueron todos los latinos de este país. Fue la humanidad y cualquier persona de carácter decente”.

Tras el episodio, Trump sostuvo que ni siquiera conocía al humorista en una clara búsqueda de despegarse de los dichos que generaron tanto malestar en una comunidad que podría definir su victoria. Más tarde, el mandatario actual, Joe Biden, quiso cuestionar lo que había pasado en el acto y terminó por complicar al Partido Demócrata porque sugirió que la basura eran los seguidores trumpistas. Algo que no contribuye cuando Harris busca también seducir a aquel electorado republicano que no se siente representado por el presidente y tras recibir el apoyo de figuras de ese partido como el ex gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, de Barbara Bush, hija de George Bush, y de Liz Cheney, hija del ex vicepresidente, Dick Cheney.

Nada lento, horas más tarde Trump que en el último proceso de su campaña se vistió y posó como vendedor de comidas rápidas, entre otros trabajos, se subió a un camión de residuos y desde allí afirmó que ningún mandatario hizo tanto como él por Puerto Rico. Si bien su discurso de atacar a los migrantes irregulares continuó en la misma línea de acusarlos de ser pandilleros, criminales, ladrones, busca congraciarse con ese sector de latinos que considera que ellos hicieron toda la tarea para ser ciudadanos y rechazan, en muchos casos hasta con palabras similares a las del ex mandatario, a sus compatriotas que llegan sin papeles.

“Yo soy latino y voto por Trump. Está bien que vengan a los Estados Unidos, pero que lo hagan con los papeles”, afirma Carlos a El Destape, mexicano que vive hace ya más de dos décadas en el país y que apoya fuertemente al republicano. El caso de Carlos se repite en varios integrantes de la comunidad. Algo que cuesta entender la dureza con la que el ex mandatario cuestiona, sin considerar que es un problema a resolver la migración ilegal para cualquier país, a quienes muchas veces escapan de situaciones extremas y que sin embargo los dichos del ex presidente encuentran un eco en parte de los votantes de la región.

Voto latino

Se calcula que en todo el país el voto latino representa un 15% del electorado. Como se comentó antes, no es un grupo homogéneo ya que parte de ellos, por ejemplo, en California suelen estar más cercanos al Partido Demócrata, como gran parte del Estado considerado azul, a diferencia de Florida, donde una parte importante de ellos brindan un fuerte apoyo al Partido Republicano. De acuerdo a la encuesta de Voto Latino, Harris lideraría con más del 60% el apoyo latinoamericano con más de un 30% de Trump, pero hay otras encuestas que los dan más parejo.

“El voto latino en Arizona es importantísimo. En estas elecciones presidenciales uno de cuatro votantes es latino, así que son los latinos quien pueden decidir quién es el próximo presidente, y vamos a tener el primer senador latino de este Estado”, explica a El Destape la directora de Mi Familia Vota, Mónica Sandschafer, una organización que moviliza a los latinoamericanos a que ejerzan su derecho al voto, brindándoles asistencia e información electoral.

Sandschafer explica que las comunidades latinas son distintas y no se puede asumir que votan todos de la misma manera. “Tenemos latinos que recientemente se han hecho ciudadanos y hay otros latinos de Nueva México o Arizona que viven desde antes que sean Estado. Lo que vemos en Florida que son latinos más de Cuba o del Caribe, en cambio acá son mayoritariamente de México, no hay que asumir que todos votan lo mismo”. En cuanto a las principales demandas del electorado latino, la especialista afirma que se destaca “lo esencial para salir adelante con su familia”, como puede ser la economía, la vivienda y la salud como prioridades.

Uno de los análisis que surgen de la estrategia de Trump es que él no cambia el discurso de atacar a los migrantes irregulares porque como se mencionó anteriormente, hay un sector de los latinos que apoya fuertemente esa idea por considerar que ellos hicieron un esfuerzo para estar en regla. El otro tópico que se analiza es que el ex mandatario apunta a seducirlos con los planteos económicos con cuestionamientos que responsabilizan a la gestión actual de llevar a Estados Unidos a una supuesta casi crisis económica.

“Estuve en el rally de anoche de Trump y lo curioso es que estaban todas esas banderas que decían Latinos por Trump. Los ciudadanos legales, las personas que llegaron a este país a través de un tribunal, presentaron una solicitud para convertirse en ciudadanos, y lleva un tiempo. No voy a mentir, lleva un tiempo. Pero no les gusta la idea de que la gente pueda simplemente cruzar la frontera en cualquier lugar y de repente recibir todos estos sobornos financieros, por parte de la administración actual”, aseguró a El Destape, la presidenta legislativa del Distrito 29 de Maricopa County por el Partido Republicano, Lisa Everett.

Al ser consultada por los comentarios del humorista sobre Puerto Rico, la republicana argumentó que Trump no está al tanto de todos los que participan en los actos y agregó: “Ni siquiera creo que Trump sepa quién es. Trump dijo que no sabe quién es, pero esto no es lo importante. Es realmente triste que a la gente a la que no le gusta Trump, lo único que hacen es insultar y es muy triste porque también llaman así a los seguidores. Según Joe Biden, soy basura. Nos dicen que somos racistas, basura, que somos deplorables”.

Con las encuestas que achicaron la diferencia ahora a casi un punto arriba a Kamala Harris en lo que se refiere al voto electoral, pero que además están muy parejas en los siete estados pendulares claves para definir quien lleva a los 270 electores del Colegio Electoral y se convierte en Presidente o Presidenta, el voto latino como otras minorías como afroamericanos y también el voto joven son sectores que posiblemente definan lo que suceda este martes en Estados Unidos.