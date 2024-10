Cuando faltan sólo 11 días para unas elecciones históricas en Estados Unidos, el histórico diario The Washington Post informó este viernes que no respaldará a ninguno de los candidatos. "Estamos volviendo a nuestras raíces", dijo en una columna de opinión el editor y director del medio, William Lewis. La noticia no cayó bien entre las y los seguidores, sobre todo, luego de que dieran a conocer que el dueño -también de Amazon-, Jeff Bezos, decidió no publicar un apoyo a la demócrata Kamala Harris escrito por los trabajadores.

La decisión llamó la atención, en primer lugar, por un simple hecho: el WP, desde 1976 había respaldado regularmente a candidatos a la presidencia. En ese tiempo, excepto en 1988 -que tampoco hizo un posicionamiento-, el periódico había respaldado a los demócratas. Además, se da en un escenario cerrado entre Harris y el empresario y expresidente republicano Donald Trump que, según el último sondeo publicado este mismo viernes por la cadena CNN cada uno de ellos cuenta con un 47 por ciento de intención de voto.

De esa manera, el periódico se distanció de las posiciones tomadas por otros medios relevantes de Estados Unidos, como The New York Times, The Boston Globe, The New Yorker, Vogue y la revista Rolling Stone.

La nota de Lewis

"The Washington Post no apoyará a ningún candidato presidencial en estas elecciones. Ni tampoco en ninguna elección presidencial futura. Volvemos a nuestros orígenes de no apoyar a candidatos presidenciales", escribió Lewis en el artículo titulado "(Opinion) on polítical endorsement" (Opinión sobre respaldo político, en español).

"Reconocemos que esto se interpretará de diversas formas, como un respaldo tácito a un candidato, una condena al otro, o una dejación de responsabilidades. Es inevitable", reconoció también Lewis, que subrayó que desde el periódico no lo consideran así, sino que ven este gesto "coherente" con los valores del medio.

Para justificar esta posición, Lewis -que no fue bien recibido por la planta de trabajadores- citó publicaciones antiguas de cuando el medio seguía la tradición de no respaldar a ningún aspirante a la Casa Blanca hasta que cambió de postura en 1976 y apoyó entonces al demócrata Jimmy Carter, tras el escándalo del Watergate que el propio diario había destapado. La última vez que no respaldó a nadie fue en 1988.

La polémica con los trabajadores de The Washington Post

Según publicó el mismo diario, personal del sector editorial de la empresa había redactado un documento de apoyo a Harris. Las fuentes anónimas -no autorizadas para hablar públicamente- contaron también que ese escrito no fue publicado por decisión del dueño, el magnate Jeff Bezos.

Horas después, la asamblea de trabajadores del medio publicó una nota en la que se manifestaron "consternados" por esta decisión. "El rol de un Comité Editorial es hacer lo siguiente: compartir opiniones sobre las noticias que impactan en nuestra sociedad y cultura y apoyar candidatos para ayudar a guiar a nuestros lectores", manifestaron.

"Este mensaje sobre el director ejecutivo -no del Comité Editorial- nos hace pensar que la dirección interfirió en el trabajo de nuestros miembros de redacción", dijeron y ratificaron la versión de que se había escrito un apoyo a Harris y que ya comenzaron a perder suscripciones. "Esta decisión restringe el trabajo de nuestros miembros en un momento en el que deberíamos estar construyendo la confianza de nuestros lectores, no perdiéndola", cerraron desde The Washington Post Guild.

“Esto es cobardía, un momento de oscuridad que dejará a la democracia como víctima. Donald Trump celebrará esto como una invitación a intimidar aún más al propietario del Post, Jeff Bezos (y a otros propietarios de medios)”, expresó el ex editor ejecutivo del Post, Martin Baron, quien dirigió el periódico mientras Trump era presidente, en un mensaje de texto al Post. “La historia marcará un capítulo inquietante de falta de carácter en una institución famosa por su coraje”, manifestó en esa misma nota The Washington Post.