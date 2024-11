Elecciones en Estados Unidos: para las casas de apuestas deportivas, Donald Trump tiene más chances de ganar

Elecciones en Estados Unidos: casas de apuestas deportivas dan como ganador a Donald Trump sobre Kamala Harris.

Estados Unidos celebrará este martes las elecciones presidenciales con Donald Trump y Kamala Harris como candidatos de Republicanos y Demócratas, respectivamente. Con la incertidumbre de lo que sucederá, las casas de apuestas deportivas también se metieron de lleno en la política estadounidense: dan con mayor posibilidad de ganador al empresario multimillonario por sobre la actual vicepresidenta.

Las encuestas, durante los últimos meses, fueron entregando datos de cierta paridad entre ambos aspirantes a la Casa Blanca, más allá de que Atlas Intel, consultora que más cerca estuvo de los resultados del 2020, da una ventaja hacia Trump. Con al menos 270 votos para obtener la victoria, provenientes del Colegio Electoral que está integrado por 538 miembros, en las principales casas de apuestas del deporte, que cada día toman más relevancia en el mundo, también coincide con la victoria de quien va por su segunda presidencia a través del juego legal.

Tanto en Betsson, BetOnline como Bwin, dos de las empresas más reconocidas del presente, se observa un porcetanje de ganancia de Trump sobre Harris en las puestas de 59 a 41. Por otro lado, en Betfair y Smarkets, otras dos casas mundialmente reputadas en internet, se ve una comisión de 57 a 40-38 a favor del candidato del oriundo de Nueva York. El promedio, tomando como referencia a las siete casas de apuestas más concurridas y realizado por la consultora Betting Ods, da como beneficio 57.9 para Trump contra 40.9 de Harris.

La investigacón de Betting Ods sobre las casas de apuestas deportivas.

Estos números pueden relacionarse con otros datos que surgieron en las últimas horas. Según encuentas que se realizaron en Estados Unidos, la mayoría de los votantes tiene la percepción de que Trump va a ganar, y eso generó un aumento en la cantidad de apuestas en casas online deportivas.

Más allá de esta observación particular, la última encuesta difundida por Atlas Intel el lunes muestra a Trump superando a Kamala por un 1,1%. En el detalle, un 49,2% de los que fueron consultados eligió al republicano, mientras que un 48,1% lo hizo por la candidata republicana. Por otro lado, un 0,8% contestó que no lo tiene decidido, mientras que un 0,4% votará en blanco, anulará o no irá a votar. También un 1,5% manifestó que votará por candidatos como Jill Stein (1,1%), Cornel West (0,3%) o Chase Oliver (0,1%).

De la misma investigación se desprende que Arizona, Minnesota, Carolina del Norte, Wisconsin, Nevada, Virginia, Georgia, Pennsylvani, y Michigan son los estados que se esperan que sean los determinantes en la elección. Incluso, si bien hay un márgen amplio de indecisos, en siete de esos nueve Trump tiene una leve ventaja sobre su contrincante, sobre todo en Arizona.

Aunque en Georgia, Michigan, Nevada, Carolina del Norte, Pennsylvania y Wisconsin existe una pequeña preeminencia del expresidente, también son estados en los que Kamala podría dar un gran golpe y dar vuelta los números a su favor. A contraparte, aparecen Minnesota y Virginia, lugares en los que Harris aparece entre 2 y 5,4 puntos porcentuales por encima de su rival.

Un tema para nada menor son los denominados "swing states", estados en los que ni Republicanos ni Demócratas pudieron consolidarse en el tiempo. Allí, se calcula que entre un 1,8% y un 3,6% de individuos en estos estados aún no definieron su voto, y ese sería el motivo por el que tanto Harris como Trump centraron el cierre de campaña.