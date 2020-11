El ex presidente de Bolivia, Evo Morales se reunió con la líder de la Tupac Amarú, Milagro Sala, quien cumple prisión domiciliaria. Lo hizo durante el viaje que lleva adelante a su país luego de varios meses de exilio.

El ex mandatario está volviendo a su país luego de que Luis Arce asuma la presidencia del país. El retorno de Morales se debe a que estuvo exiliado tras el golpe de Estado que llevaron adelante para correrlo. El ex mandatario y su ex vicepresidente Álvaro García Linera quisieron desviarse hasta la casona del barrio La Ciénaga para visitar a la dirigente social, antes de proseguir su "caravana" de regreso a Bolivia.

Más tarde, la comitiva boliviana encabezada por Morales tenía previsto seguir hasta La Quiaca. El siguiente punto convocante será el complejo fronterizo, en el paso internacional que une esa localidad con Villazón. En esa ciudad, Morales realizará su primer acto en un poliderpotivo, e iniciará la caravana que recorrerá más de 1100 kilómetros hasta llegar a Chimoré, en el Trópico de Cochabamba. La vuelta será luego de un año en el exilio.

La reunión de Alberto con Luis Arce

l presidente Alberto Fernández participó este domingo de la asunción, y celebró que a partir de ese hecho el país vecino esté "recuperado la democracia". "Hoy es un día muy importante, Bolivia recupera la democracia", festejó el mandatario argentino, que subrayó su "amor, cariño y compromiso con el pueblo de Bolivia".

Fernández se acomodó en unos de los palcos del Hemiciclo de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia y recibió el cálido recibimiento de legisladores y dirigentes sociales presentes en el recinto a través de un aplauso. "Gracias Alberto, el pueblo te saluda", le manifestaron a viva voz, en reconocimiento al rol que cumplió el mandatario argentino para lograr que Evo Morales pudiera escapar del país en medio de la persecución que sufrió el líder indigenista tras su renuncia forzada a la presidencia.