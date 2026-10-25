La Policía Federal (PF) detuvo este domingo a Pablo Souza, Secretario Municipal de Movilidad de Salvador (SEMOB), en el marco de la jornada de balotaje presidencial en Brasil. La medida se concretó tras una denuncia presentada por la Federación Esperanza de Brasil (FE Brasil), que expuso una reducción drástica del servicio de transporte público en la capital del estado de Bahía, un distrito clave gobernado por el aliado bolsonarista Bruno Reis.

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La investigación y la posterior orden judicial se originaron luego de que, tras la entrada en vigor de un decreto municipal que establecía la gratuidad del transporte durante el día de votación, la flota de autobuses se redujera en más del 50% en comparación con un día hábil habitual. Desde tempranas horas, vecinos y votantes inundaron las redes sociales con reportes de paradas colapsadas, aglomeraciones y una notoria escasez de unidades en las calles, una situación que impactó de lleno en la movilidad de los sectores populares de la ciudad —histórico bastión de apoyo al oficialismo de Luiz Inácio Lula da Silva en el Nordeste—, dificultando su traslado hacia los centros de votación.

Ante esta situación, el Presidente del Tribunal Electoral Regional de Bahía (TRE-BA), el juez Maurício Kertzman Szporer, dictó una medida cautelar de cumplimiento obligatorio que ordena la restauración inmediata del 100% de la flota de transporte público municipal en Salvador. La resolución judicial establece además una multa de R$ 1 millón por cada hora de retraso o incumplimiento dirigida tanto a la Secretaría Municipal de Movilidad Urbana como a las empresas concesionarias del servicio, poniendo bajo la lupa el rol de la gestión municipal aliada al bolsonarismo en la logística de la elección.

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