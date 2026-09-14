Carlos III reunirá a la cúpula de la inteligencia artificial ante el temor por su amenaza

FOTO DE ARCHIVO: El rey Carlos de Reino Unido asiste a una presentación previa del Tapiz de Bayeux en el Museo Británico de Londres, Reino Unido

El rey Carlos III del Reino Unido encabezará esta semana una cumbre de alto nivel con los máximos ejecutivos de la industria global de la inteligencia artificial (IA). El encuentro busca debatir la creación de un marco de principios éticos comunes para regular una tecnología cuyo avance acelerado genera crecientes advertencias sobre posibles amenazas a la humanidad.

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La reunión contará con la presencia del ministro británico de IA y de los representantes de firmas líderes como Nvidia, Google DeepMind, OpenAI y Anthropic. Promovida desde el Palacio de Buckingham, la convocatoria pretende evaluar mecanismos para orientar el desarrollo informático en beneficio de la sociedad, resguardar la dignidad humana y mitigar los impactos negativos sobre el planeta.

La iniciativa real coincide con la reapertura del debate sobre los límites éticos del sector con investigadores y hasta el propio director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, afirmando que las empresas deberían moderar el ritmo de entrenamiento de los modelos más avanzados. La firma con sede en San Francisco alertó en un informe reciente que su plataforma "Claude" había sido utilizada por terceros para operaciones cibernéticas, desarrollo de armamento, vigilancia e intentos de fraude.

Pese a los llamados a la prudencia dentro de la comunidad científica, la búsqueda de un consenso global enfrenta fuertes discrepancias geopolíticas. Mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó cualquier propuesta orientada a desacelerar la innovación tecnológica, desde China calificaron estas advertencias como un enfoque propio de la "Guerra Fría" destinado a contener su expansión digital.

Reino Unido busca posicionarse como un mediador neutral en la agenda internacional de gobernanza de la IA. Con una regulación de impacto moderado que se aproxima más a la estrategia norteamericana que a la de la Unión Europea, el país apoya su supervisión en el Instituto de Seguridad de la IA. A través de acuerdos voluntarios con las principales desarrolladoras, este organismo público accede a los modelos informáticos antes de su salida al mercado para auditar sus capacidades y prevenir riesgos operacionales.

Con información de Reuters