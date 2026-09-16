El PP cruzó a figuras del Real Madrid por negarse a exhibir una camiseta de apoyo a Ceuta

La portavoz del Partido Popular (PP) en el Congreso de los Diputados de España, Ester Muñoz, arremetió contra los futbolistas del Real Madrid Vinícius Jr., Kylian Mbappé e Ibrahima Konaté, tras la decisión de los deportistas de no lucir de manera completa una camiseta promocional en respaldo a la ciudad autónoma de Ceuta. La dirigente de la principal fuerza opositora cuestionó con dureza la actitud de los referentes del plantel merengue y sostuvo que los involucrados deberán ofrecer argumentos públicos sobre su falta de compromiso institucional con la nación en la que se desempeñan profesionalmente.

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La referente del PP no ocultó su disconformidad con el gesto observado en la plantilla del club madrileño y encuadró la muestra de apoyo a la población ceutí dentro de las obligaciones éticas del deporte de elite. "Creo que es una cuestión humanitaria y ellos tendrán que explicar por qué. A mí, sinceramente, me dio bastante vergüenza ajena, pero igual a ellos no", aseveró Muñoz, al tiempo que remarcó que las circunstancias atravesadas por el enclave español en el norte de África revisten un carácter crítico que requiere la solidaridad de toda la sociedad.

En su intervención, la parlamentaria colocó especial énfasis en la contradicción que representa la postura de los futbolistas frente al estatus legal y la representatividad que ostentan en el fútbol español. Muñoz recordó expresamente que parte de los involucrados en el episodio cuentan con la ciudadanía del país ibérico, en una clara referencia al atacante brasileño Vinícius Jr., quien completó su trámite de nacionalización en el año 2022.

Frente a este escenario, la legisladora contrapuso el impacto mediático global del club de la capital con el deber de respaldar las causas nacionales. "Tendrán que explicar por qué no quieren defender a España cuando juegan en un equipo español", puntualizó la dirigente opositora. Finalmente, Muñoz calificó los acontecimientos recientes en la ciudad autónoma como un hecho "inédito" y concluyó que los ciudadanos de Ceuta deberían recibir el acompañamiento unánime de todas las instituciones deportivas de la liga española sin excepción.

Con información de EuropaPress.