En España, el 76% pide que el Estado intervenga en el mercado inmobiliario

El 91,4% de los ciudadanos españoles considera que las administraciones públicas deberían construir más vivienda pública que en la actualidad, en tanto que el 76,3% sostiene que el Estado debe intervenir en el mercado inmobiliario "tanto como sea necesario" para garantizar el acceso de toda la población a un techo. Así lo reveló el Barómetro de Vivienda 2026 del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicado este jueves, cuyos datos expusieron una demanda social generalizada frente a la crisis habitacional.

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El relevamiento expuso una contundente postura doctrinaria respecto al estatus de la propiedad. El 79% de los encuestados afirmó que las políticas públicas deben priorizar la vivienda como un derecho constitucional, frente a un escaso 13,5% que se inclinó por abordarla fundamentalmente como un bien de mercado. En ese marco, la iniciativa que concentró el nivel de aprobación más elevado fue la rebaja de impuestos para la compra de la primera vivienda, medida que contó con el respaldo del 95,4% de los consultados.

En materia de regulación directa del sector privado, el 75,6% de la población se manifestó a favor de imponer límites a las viviendas de alquiler turístico, mientras que el 70,6% avaló congelar los precios de los arrendamientos urbanos durante un período de dos años. Asimismo, el 72% de la muestra apoyó la aplicación de un incremento impositivo sobre los denominados grandes tenedores, definidos operacionalmente como aquellos propietarios que poseen diez o más inmuebles.

A su vez, las políticas de gestión estatal directa cosecharon importantes niveles de aceptación: la creación de una empresa pública de vivienda a nivel estatal fue respaldada por el 76,3% de los encuestados, al tiempo que un 83,1% se mostró a favor de recuperar aquellas viviendas públicas que habían sido vendidas en el pasado a firmas privadas.

El informe abordó además la aceptación de herramientas expropiatorias, rubro donde las opiniones ciudadanas reflejaron un mayor nivel de división. Un 49,9% de los consultados se manifestó a favor de expropiar suelo con el propósito de construir nuevas viviendas públicas, en contraste con un 43,6% que rechazó la propuesta. En cambio, cuando se consultó sobre la expropiación de viviendas vacías, la postura mayoritaria resultó ser adversa, registrando un 54,3% de rechazo frente a un 40% de aprobación.

A partir de la difusión de los datos sociológicos, el Ministerio de Vivienda de España ponderó los resultados del Barómetro como una ratificación ciudadana a su orientación de gobierno. Desde la cartera gubernamental remarcaron de forma específica el consenso alcanzado por las medidas enfocadas en ampliar el parque de vivienda pública, limitar el impacto de los pisos turísticos y aplicar congelamientos sobre los contratos de alquiler.

Con información de EuropaPress.