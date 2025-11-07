Varias personas enfermas en una base militar de EEUU en Maryland tras recibir un paquete sospechoso

Varias personas se enfermaron tras la apertura de un paquete sospechoso en una base militar estadounidense de Maryland, aunque fueron evaluadas y dadas de alta, informó el viernes el Ejército.
El incidente tuvo lugar el jueves en la Base Conjunta Andrews, a las afueras de Washington DC. Las autoridades de la base dijeron que el paquete no contenía polvo blanco, una señal de advertencia que puede alertar de peligro.
La base, a unos 24 kilómetros al sureste de la Casa Blanca, es utilizada por el presidente, el vicepresidente y los líderes del gabinete para viajar por el país y el mundo.
La base dijo en un comunicado que las personas que se sintieron enfermas se encontraban en condición estable y no requirieron hospitalización.
Los primeros intervinientes determinaron que el paquete no suponía una amenaza inmediata y las operaciones volvieron a la normalidad, añadió el comunicado.
Con información de Reuters