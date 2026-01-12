Italia intensificará sus relaciones con Venezuela tras la liberación de otros dos italianos

Imagen de archivo de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, durante una conferencia de prensa en Roma, Italia.

‍Italia dijo el lunes que Venezuela excarceló a los ciudadanos italianos Alberto Trentini y Mario Burlo, al ‍tiempo que se comprometió ⁠a mejorar sus relaciones con Caracas.

El ministro de Relaciones Exteriores italiano, Antonio Tajani, dijo que no quedan ciudadanos de nacionalidad exclusivamente italiana en prisión, después de que Venezuela liberó la semana pasada a otros dos compatriotas, el periodista Biagio Pilieri y el empresario Luigi Gasperin. Decenas de ciudadanos con doble nacionalidad ítalovenezolana siguen detenidos.

Las autoridades venezolanas ‌afirmaron el 8 de enero que, como ⁠gesto de buena voluntad, iban ⁠a poner en libertad a un número significativo de presos, incluidos ciudadanos extranjeros. La medida, atendiendo a las demandas ‍de grupos de derechos humanos, organismos internacionales y figuras de la oposición, se produjo después ⁠de que Estados Unidos capturó ‌al presidente Nicolás Maduro.

Trentini, un trabajador humanitario veneciano, es el más conocido entre los italianos detenidos en Venezuela. Fue detenido en noviembre de 2024 con su chófer venezolano Rafael Machado. Trabajaba para Humanity & Inclusion, ‌una ONG ‌que ayuda a personas discapacitadas.

Burlo, empresario turinés, también fue detenido en noviembre de 2024 y recluido en la misma prisión que Trentini, el centro El Rodeo I de Caracas.

La primera ministra, ​Giorgia Meloni, afirmó que un avión está en camino desde Roma para traer a Trentini y Burlo a casa. "Acojo con alegría y satisfacción la liberación de nuestros compatriotas Alberto Trentini y Mario Burlo, que se encuentran ya a salvo en la Embajada de Italia en Caracas", comentó en un ‍comunicado.

Tajani dijo que todavía hay 42 presos en Venezuela con doble nacionalidad italiana y venezolana, entre ellos 24 por razones "políticas". Meloni agradeció a las autoridades venezolanas, incluida la presidenta interina Delcy Rodríguez, "la constructiva cooperación demostrada en los últimos ​días".

Tajani dijo que Roma mejorará las relaciones con Venezuela, cambiando el estatus de su principal enviado de encargado de negocios ​a embajador de pleno derecho. Describió a Venezuela como un "país muy importante" para Italia, destacando su importante ⁠comunidad de inmigrantes italianos y la presencia en el país de la empresa energética italiana Eni .

Con información de Reuters