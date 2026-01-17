Irak toma control total de base aérea tras retirada de EEUU: Ministerio de Defensa

Imagen de archivo de vehículos militares estadounidenses en la base aérea de Ain al-Asad, en la provincia de Anbar, Irak.

Las fuerzas estadounidenses se retiraron de la base aérea ‍iraquí de ⁠Ain al-Asad, que albergaba a las fuerzas lideradas por Washington en el oeste de Irak, y el ejército local asumió su pleno control, según informó el sábado el Ministerio de Defensa.

En 2024, ‌Washington y Bagdad llegaron ⁠a un entendimiento sobre ⁠los planes para la retirada de las fuerzas de la coalición liderada ‍por Estados Unidos en Irak y el paso a ⁠una relación bilateral en ‌materia de seguridad.

Ain al-Asad ha acogido a tropas estadounidenses y de la coalición durante años y ha sido repetidamente ‌objetivo ‌de grupos armados respaldados por Irán durante periodos de mayores tensiones regionales, incluso tras el asesinato en 2020 ​por parte de Estados Unidos del general iraní Qassem Soleimani.

Un coronel del ejército iraquí confirmó la retirada de las fuerzas estadounidenses de la base, diciendo que quedaban unos ‍pocos soldados debido a algunos problemas logísticos. No dio más detalles por motivos de seguridad.

No quedó claro de inmediato cuándo comenzó la retirada, ​pero el plan inicial estipulaba que cientos de tropas se marcharían en ​septiembre de 2025, y el resto a finales de 2026.

