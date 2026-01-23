Familiares de argentinos secuestrados en Venezuela piden intervención del Vaticano para su liberación

Familiares de presos en Venezuela piden a la iglesia argentina que intervenga ante el Vaticano, en Buenos Aires

Por Horacio Fernando Soria ‍y Lucila Sigal

BUENOS AIRES, 23 ene (Reuters) - Los familiares de dos argentinos secuestrados en Venezuela reclamaron el viernes en Buenos ‍Aires la intervención del Vaticano ⁠para acelerar la liberación de sus seres queridos, en momentos en que el Gobierno del país caribeño ha comenzado lentamente a liberar a detenidos.

Las esposas de Nahuel Agustín Gallo, un gendarme detenido el 8 de diciembre de 2024, y Germán Giuliani, un abogado preso desde mayo de 2025, entregaron un petitorio en la Nunciatura de Buenos Aires, en donde reclamaron gestos urgentes del Vaticano.

"Creo ‌que todas las gestiones que podamos hacer a ⁠nivel de reclamos son importantes, así ⁠sean, no sé, una carta, una intermediación", dijo a Reuters María Alexandra Gómez, esposa de Gallo. "Aún faltan muchos inocentes, aún falta ‍mucha gente que tiene que salir en libertad", agregó.

"Estas liberaciones a cuentagotas lo que hacen es ⁠cansar a las familias (...) En el ‌caso de Nahuel Agustín tiene 411 días en desaparición forzada en Venezuela", afirmó Gómez, quien contó que hubieran querido ser recibidos por el nuncio apostólico, pero entregaron la carta a su secretario.

En el texto dirigido al papa León XIV ‌y al ‌cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, las familias apelaron "a la sensibilidad humanitaria y al compromiso permanente de la Santa Sede con la defensa de la dignidad humana, la libertad y los derechos fundamentales".

También reclamaron ​gestiones urgentes para garantizar la integridad física y psicológica de los rehenes.

Las mujeres de los detenidos estuvieron acompañadas por familiares y amigos de presos políticos de Venezuela, que se manifestaron con fotografías de los secuestrados, banderas y carteles que decían "Vivos se los llevaron, vivos los queremos" y "Los presos políticos no son fichas de canje".

"La respuesta ‍fue que se va a elevar este pedido. (El secretario) anotó los lugares donde están detenidos los argentinos. Después queda en manos de sus jefes para las acciones diplomáticas que se vayan a llevar a cabo. No más que eso", dijo Virginia Rivero, esposa ​de Giuliani.

"Salimos contentas de que nos recibieron (...) pero fue un poco tibio. Había cosas que quizá no sabían", agregó sobre la reunión.

La líder ​opositora venezolana y premio Nobel de la Paz 2025 María Corina Machado se reunió la semana pasada con el ⁠papa León XIV en el Vaticano, donde dijo que le pidió que presionara a Caracas para que liberara a los presos políticos.

Con información de Reuters