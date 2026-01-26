El Parlamento Europeo aplaza la decisión de reanudar los trabajos sobre el acuerdo comercial con EEUU

FOTO DE ARCHIVO. Imagen de ilustración de banderas de Estados Unidos y de la Unión Europea

El Parlamento Europeo ha aplazado hasta la ‍próxima semana ⁠la decisión sobre si reanuda sus trabajos sobre el acuerdo comercial de la Unión Europea con Estados Unidos, que había suspendido en protesta por las exigencias ‌del presidente estadounidense, Donald ⁠Trump, de ⁠hacerse con Groenlandia y las amenazas de imponer aranceles a ‍los aliados europeos.

"El equipo negociador del Parlamento ⁠Europeo se reunirá ‌de nuevo el próximo miércoles, 4 de febrero, para reevaluar la situación", dijo el lunes ‌el ‌eurodiputado Bernd Lange en una publicación en la red social X.

La Eurocámara ha estado debatiendo ​propuestas legislativas para eliminar muchos aranceles de importación de la UE sobre productos estadounidenses, una parte clave del acuerdo alcanzado en Turnberry, Escocia, ‍a finales de julio, así como para continuar con los aranceles cero para las langostas estadounidenses, acordados inicialmente ​con Trump en 2020.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Las propuestas requieren la aprobación del ​Parlamento Europeo y de los países de la UE.

(Información ⁠de Philip Blenkinsop e Inti Landauro; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)