EEUU sostuvo conversaciones con Diosdado Cabello meses antes de captura de Maduro en Venezuela

Imagen de archivo de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez (ctro), caminando junto al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez (izq), y el ministro del Interior, Diosdado Cabello, en el Palacio de Miraflores, Caracas, Venezu

Por Erin Banco y Sarah Kinosian y Matt ‍Spetalnick

NUEVA YORK/MIAMI/WASHINGTON, 17 ene (Reuters) - Funcionarios gubernamentales estadounidense mantuvieron conversaciones con el ministro del Interior y Justicia venezolano, Diosdado Cabello, uno de los hombres fuertes del chavismo, meses antes de la operación de Washington para detener al presidente Nicolás Maduro, y han estado en comunicación con ‍él desde entonces, según dijeron múltiples personas conocedoras del asunto.

Los ⁠funcionarios advirtieron a Cabello, de 62 años, en contra del uso de los servicios de seguridad o militantes partidarios del partido gobernante bajo su mando para atacar a la oposición, dijeron cuatro fuentes. Ese aparato de seguridad, que incluye los servicios de inteligencia, la policía y las fuerzas armadas, permanece prácticamente intacto tras el ataque estadounidense del 3 de enero.

Cabello está mencionado en la misma acusación de narcotráfico que usó la administración del presidente Donald Trump como justificación para arrestar a Maduro, pero no fue capturado como parte de la operación.

La comunicación con Cabello, que también está sancionado por Washington, se remonta a los primeros días de la actual administración Trump y continuó tras la salida de Maduro, dijeron dos fuentes. El Gobierno también ha estado en contacto con Cabello desde la captura de Maduro, dijeron cuatro de las personas.

Las comunicaciones, de las que no se había informado previamente, son críticas para los ‌esfuerzos de Washington por controlar la situación dentro de Venezuela. Si Cabello decide desatar las fuerzas que controla, podría ⁠fomentar un caos que Trump quiere evitar y amenazar el control del poder de ⁠la presidenta encargada Delcy Rodríguez, según indicó una fuente.

No está claro si las conversaciones de la administración Trump con Cabello se han extendido sobre la futura gobernanza de Venezuela. Tampoco está claro si Cabello ha escuchado las advertencias estadounidenses, pero ha prometido en público mantener la unidad con Rodríguez, ‍a quien el mandatario estadounidense ha elogiado hasta ahora.

Aunque Rodríguez es considerada por Estados Unidos como el eje de su estrategia para la Venezuela post-Maduro, se cree ampliamente que Cabello tiene el poder de mantener esos planes en marcha ⁠o desbaratarlos.

El ministro venezolano ha estado en contacto con la administración ‌Trump tanto directamente como a través de intermediarios, dijo una persona familiarizada con las conversaciones.

A todas las fuentes se les concedió el anonimato para hablar libremente sobre las sensibles comunicaciones internas del gobierno con Cabello.

La Casa Blanca y el Gobierno de Venezuela no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

LEAL A MADURO

Cabello es considerado desde hace tiempo como la segunda figura más poderosa de Venezuela. Cercano colaborador del fallecido expresidente Hugo Chávez. se convirtió en un leal a Maduro, temido como su principal ejecutor de la represión. Rodríguez y Cabello han trabajado durante años en el ‌seno del gobierno, pero ‌nunca se han considerado aliados cercanos el uno del otro.

Cabello, exoficial del ejército, ha ejercido influencia sobre las agencias de contrainteligencia militar y civil del país, que llevan a cabo un espionaje interno generalizado. También ha estado estrechamente vinculado a las milicias progubernamentales y a los colectivos, grupos de civiles armados que conducen motocicletas y que han sido desplegados para atacar a los manifestantes.

A los funcionarios estadounidenses les preocupa que Cabello -dado su historial de represión y una historia de rivalidad con Rodríguez- pueda jugar el ​papel de aguafiestas, según una fuente informada de la administración.

Rodríguez ha estado trabajando para consolidar su propio poder, asignando a leales en puestos clave para protegerse de las amenazas internas mientras cumple con las demandas de Estados Unidos para impulsar la producción de petróleo, según mostraron entrevistas de Reuters con fuentes en Venezuela.

Elliott Abrams, quien se desempeñó como representante especial de Trump en Venezuela en su primer mandato, dijo que muchos venezolanos esperarían que Cabello fuera removido en algún momento si se quiere avanzar en una transición democrática.

"Si y cuando se vaya, los venezolanos sabrán que el régimen realmente ha comenzado a cambiar", dijo Abrams, ahora en el centro de estudios Council on Foreign Relations.

SANCIONES Y ACUSACIONES

Cabello lleva bastante tiempo bajo sanciones de Estados Unidos por presunto tráfico de drogas.

En 2020, Estados ‍Unidos emitió una recompensa de 10 millones de dólares por Cabello y lo acusó de ser una figura clave del "Cartel de los Soles", un grupo que, según Estados Unidos, es una red venezolana de narcotráfico dirigida por miembros del gobierno del país sudamericano.

Desde entonces, Estados Unidos ha aumentado a 25 millones de dólares. Cabello ha negado públicamente cualquier vinculación con el narcotráfico.

En las horas posteriores a la caída de Maduro, algunos analistas y políticos en Washington se preguntaron por qué Estados Unidos no capturó también a Cabello, que figura en segundo lugar en la acusación del Departamento de Justicia contra el expresidente.

"Sé que ​sólo Diosdado es probablemente peor que Maduro y peor que Delcy", dijo la representante republicana estadounidense María Elvira Salazar en una entrevista con el programa "Face the Nation" de la cadena CBS el 11 de enero.

En los días siguientes, Cabello denunció la intervención estadounidense en el país, diciendo en un discurso que "Venezuela no se rendirá".

Sin ​embargo, los informes de los medios locales señalan que los puestos de control -a veces por miembros uniformados de las fuerzas de seguridad y a veces de personas vestidas de negro sin identificación- se han vuelto menos frecuentes en los últimos días.

Y tanto Trump como el Gobierno ⁠venezolano han dicho que muchos detenidos que la oposición y grupos de derechos consideran presos políticos serán liberados.

El Gobierno ha dicho que Cabello, en su condición de ministro del Interior y Justicia, está encargado de la revisión de las excarcelaciones. Los grupos de derechos humanos afirman que el proceso avanza con extrema lentitud y que cientos de personas siguen detenidas injustamente.

Con información de Reuters