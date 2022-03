Biden visita Polonia y lamenta no ver "de primera mano" la crisis en Ucrania

(Agrega declaraciones de Biden)

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, agradeció hoy en Polonia a las organizaciones humanitarias que envían ayuda a Ucrania y asisten a los refugiados y lamentó no poder ver "de primera mano" la crisis que se está viviendo en la exrepública soviética por la invasión rusa.

"Estoy aquí en Polonia para ver de primera mano la crisis humanitaria y, francamente, parte de mi decepción es que no puedo verla de primera mano como lo he hecho en otros lugares. No me dejan", dijo Biden, que aterrizó hoy en Rzeszow, Polonia, a 80 kilómetros de la frontera con Ucrania.

"Es comprensible, supongo (...) pero estoy ansioso por saber de ustedes en la comunidad humanitaria lo que ven, lo que están haciendo y hacia dónd-e creen que vamos a partir de aquí", señaló el mandatario, según la cadena CNN.

La Unión Europea (UE) y Estados Unidos anunciaron ayer que aportarán más de 1.500 millones de euros en ayuda humanitaria a Ucrania en un comunicado dado a conocer tras la cumbre que mantuvo el bloque europeo en Bruselas, en la que estuvo Biden, que participó además en una cumbre de la OTAN y del G7.

El presidente estadounidense inició hoy una visita de dos días a Polonia, que recibió a más de 2 de los 3,5 millones de personas que huyeron de Ucrania desde el inicio de la invasión rusa, el 24 de febrero.

"El sufrimiento que está teniendo lugar ahora está en su puerta. Ustedes son los que arriesgan, en algunos casos sus vidas... y el pueblo estadounidense está orgulloso de apoyar sus esfuerzos", dijo.

Biden se reunió antes con soldados estadounidenses apostados en Rzeszow y elogió a los ucranianos que se enfrentan a las fuerzas rusas en su país. "Los ucranianos tienen muchas agallas", manifestó.

En ese encuentro con los efectivos de su país, el mandatario dijo que lo que está en juego en la guerra en Ucrania va más allá del conflicto en ese país, sino que representa una amenaza para las democracias en todo el mundo.

El gobernante estadounidense viajará después a Varsovia, donde hablará con los líderes polacos y visitará un centro de recepción de refugiados ucranianos que huyeron de la invasión rusa, reportó la agencia de noticias AFP.

En tanto, el avión que llevaba al presidente de Polonia, Andrzej Duda, al encuentro con su homólogo de Estados Unidos, tuvo que regresar de urgencia a Varsovia por causas desconocidas y el mandatario tuvo que viajar luego en otras aeronave, según fuentes citadas pro la agencia de noticias PAP.

Tanto las autoridades polacas como las estadounidenses confirmaron que este contratiempo obliga a cambiar la agenda de Biden.

El mandatario estadounidense tiene previsto concluir mañana su visita -que se produce un mes después de que el presidente ruso Vladimir Putin lanzara la guerra contra Ucrania- con un discurso que la Casa Blanca promete que será "importante" y "significativo".

Su consejero de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, recordó este viernes que Estados Unidos tenía unos 10.500 militares apostados en Polonia, y subrayó la promesa del presidente estadounidense de "defender cada centímetro del territorio de la OTAN".

Con información de Télam