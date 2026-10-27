Trump dijo que aceptará el resultado de las elecciones "si son honestas"

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En una maniobra orientada a condicionar la legitimidad de las urnas, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que no tendrá ningún problema en admitir el resultado de las próximas elecciones legislativas del 3 de noviembre, siempre y cuando la integridad del proceso quede debidamente verificada. El pronunciamiento del jefe de Estado se produjo en las instancias previas a abordar el avión hacia la ciudad de Lubbock, en el estado de Texas, donde encabezará un nuevo mitin proselitista de cara a la recta final de la campaña.

Al ser consultado sobre el acatamiento de los comicios, el mandatario respondió que "lo haré si son honestas", repitiendo así su estrategia habitual de poner en duda el procedimiento electoral como maniobra de prevención ante una eventual derrota en las urnas. La postura de la Casa Blanca tiene como trasfondo las proyecciones de las encuestas, que apuntan a que el Partido Republicano perderá la cámara baja del Congreso, la Cámara de Representantes, mientras que el Senado, que hasta el comienzo de la guerra de Irán constituía un bastión republicano, se encuentra ahora bajo disputa abierta.

La ofensiva del Ejecutivo nacional contra el sistema de votación sumó esta semana una iniciativa inédita. Este pasado lunes, Trump llegó a ofrecer una recompensa de un millón de dólares a cualquier persona que denuncie un caso de fraude electoral, ya sea referido a elecciones pasadas o a las inminentes elecciones de mitad de mandato, siempre que la presentación derive en una condena judicial.

En paralelo, el presidente ha promovido la sanción de la Ley SAVE America con el objetivo declarado de reducir las posibilidades de fraude electoral a través de la exigencia de una identificación obligatoria para votar, acompañada por una prueba documental de ciudadanía. Si bien la Cámara de Representantes aprobó la medida a principios de este año, la norma ha fracasado en el Senado en repetidas ocasiones debido a la falta de consensos para su sanción definitiva.

Con información de EuropaPress.