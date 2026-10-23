El exdiputado federal Eduardo Bolsonaro afirmó en una entrevista este viernes que él espera que su hermano, el senador y candidato presidencial Flávio Bolsonaro, abandone Brasil si llegase a perder la segunda vuelta contra Luiz Inácio Lula da Silva este domingo. Lo dijo en una entrevista que le hicieron para un pódcast en Estados Unidos, en la que además cuestionó "la fiabilidad" de las máquinas de votación electrónicas.

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La campaña electoral en Brasil está en suspenso hace semanas. Tras el triunfo de Flávio sobre Lula en la primera vuelta, en la que el senador opositor le ganó con el 47% al 45% del mandatario, las tropas del oficialismo se pusieron a trabajar para dar el batacazo y ganar el balotaje. En los últimos días aumentó exponencialmente la actividad en redes de ambos partidos y creció la expectativa sobre lo que pueda pasar este domingo 25.

Eduardo Bolsonaro, quien huyó a Estados Unidos a principios de 2025 tras la investigación en su contra por el intento de golpe de Estado, en la que también está implicado y preso bajo condena su padre Jair, no dejó de hablar de los comicios en Brasil desde entonces. El presidente Lula lo acusó en reiteradas ocasiones de "conspirar" contra Brasil reuniéndose, más de una vez, con el presidente estadounidense Donald Trump.

Ahora Eduardo participó en directo desde el estudio en el programa "Louder with Crowder", presentado por el comentarista político Steven Crowder. Allí, el entrevistador le preguntó sobre qué pensaría hacer en caso de que Flávio perdiese el balotaje.

"Si tu hermano no gana las elecciones, ¿tienes pensado ayudar a tu padre?", le preguntó Crowder, a lo que Eduardo respondió sin escrúpulos: "Que vengan los marines".

En 2021, el canal de YouTube de Crowder fue suspendido durante una semana en YouTube por difundir información falsa sobre las elecciones de 2020, en las que Trump perdió contra el demócrata Joe Biden.

La acusación de Eduardo Bolsonaro contra Lula tras el primer debate: "Él amenazó a mi hermano"

Durante la entrevista con Crowder, el ex diputado federal se refirió a otros temas de la política brasileña. En esa línea, apuntó contra Lula por su participación en el primer debate, señalándolo de haber amenazado a Flávio con la Justicia.

"Hubo un momento del debate en el que Lula dijo: ‘Mira, vas a perder las elecciones. El año que viene ya no serás senador. No tendrás inmunidad. Y vamos a investigar todo sobre ti’. Lo dijo abiertamente, en medio del debate. Estaba amenazando a mi hermano", explicó Eduardo Bolsonaro a Crowder.

Las críticas contra el voto electrónico

El menor de los Bolsonaro también cruzó al sistema de voto electrónico que utiliza Brasil desde 1996. "El problema es que no usamos papeletas, no hay recuento público de votos y hay que confiar en la máquina. Usamos máquinas, y punto. Ese es el problema", aseguró el exdiputado.

En línea con sus críticas, citó una frase que atribuyó al líder soviético Josef Stalin para cuestionar el sistema electoral: "Como dijo Stalin, no importa por quién votes, la cuestión es quién cuenta los votos, ese es el problema. Así como yo no puedo probar que hubo fraude, ellos no pueden probar que no lo hubo". Y remató: "El Congreso aprobó tres veces lo que llamamos el proyecto de la papeleta impresa. Pero cada vez que lo aprobamos, el Tribunal Supremo Federal lo declaró inconstitucional".