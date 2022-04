El ex vicepresidente de Rafael Correa, Jorge Glas fue excarcelado

Hacía más de cuatro años que estaba preso por un caso de corrupción. Ahora un juez le concedió un hábeas corpus. Para el correismo, es una víctima del lawfare.

El ex vicepresidente de Ecuador Jorge Glas, un férreo aliado del ex mandatario Rafael Correa, salió este domingo de la cárcel en la que llevaba más de cuatro años preso por corrupción, después de que un juez le concediera un recurso de hábeas corpus por cuestiones de salud, pese a no haber cumplido las condenas dictadas. Para el correismo, Glas ha sido una víctima de lawfare.

Glas, de 52 años, dejó el penal de Latacunga, la capital de la provincia central Cotopaxi, a 108 kilómetros al sur de Quito, en medio de aplausos y gritos de sus partidarios, según el diario local El Comercio. Salió caminando, vestido con un traje azul oscuro y una camisa blanca, perfectamente aseado y con un arete redondo y circular en su oreja izquierda, según el periódico. Después de andar unos 300 metros, durante los cuales saludó a sus seguidores y se tomó fotos con ellos, se subió a un automóvil.

Glas había estado 1.645 días recluido, hasta que el juez Javier Moscoso dispuso ayer sábado su libertad inmediato al resolver favorablemente el hábeas corpus. El magistrado prohibió a Glas salir del país y le impuso la obligación de presentarse una vez por mes ante un tribunal de Guayaquil, la ciudad de la costa occidental de donde el exvice es oriundo.

El abogado Edison Loaiza dijo a la prensa que presentó el recurso ante la grave situación de salud de Glas y porque su vida corría peligro en la cárcel de Latacunga. Esa prisión fue uno de los escenarios de cruentas masacres que dejaron cerca de 350 presos muertos en varios penales ecuatorianos desde febrero de 2021.

El gobierno del presidente Guillermo Lasso, por su parte, manifestó su rechazo y desacuerdo jurídico con la decisión que permitió la excarcelación de Glas y anunció que apelará el fallo.

La historia de Glas

Glas fue vicepresidente del mandatario Rafael Correa entre 2013 y 2017, y ese último año fue reelegido en la fórmula que encabezó Lenín Moreno, jefe del Estado en 2017-21. A fines de 2017 fue separado del cargo y denunciado penalmente de haber recibido sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, por lo que fue condenado a seis años de prisión. También fue sentenciado entonces a ocho años, por pedir sobornos a empresarios a cambio de contratos con el Estado.

Asimismo, en enero de 2021 fue condenado también a ocho años, por peculado en la concesión de un campo petrolero. Esta última sentencia aún no está firme debido a que fue apelada. Ayer, al conocerse el fallo que benefició a Glas, Correa, quien considera que todos estos procesos judiciales han sido injustos y motivados políticamente, afirmó en Twitter que "empieza a desmoronarse tanta injusticia" y vaticinó que "pronto los verdaderos corruptos, empezando por Moreno, estarán presos", en referencia a su otro ex vicepresidente y ahora ex presidente ecuatoriano.

Correa vive en Bélgica y es requerido por la justicia de Ecuador, que en abril de 2020 lo sentenció a ocho años de prisión por el delito de cohecho. El correismo también ha denunciado esta condena como parte del lawfare con el que, sostienen, intentan frenar una vuelta de esta fuerza política y, particularmente, del ex mandatario, al poder

Con información de Télam