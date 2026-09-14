Wall Street da por descontada una suba de tasas de la Fed por primera vez desde 2023

La Reserva Federal de Estados Unidos se encamina a interrumpir su prolongada pausa monetaria y elevar la tasa de interés en su reunión de esta semana, según se refleja en un sondeo realizado por la agencia Reuters sobre las expectativas del mercado financiero internacional. La consuta fue hecha a un centenar de especialistas tras la publicación de los últimos indicadores oficiales de precios muestra que una amplísima mayoría de los consultados da por descontado un endurecimiento de la política monetaria del organismo.

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El viraje en las proyecciones económicas contrasta de manera directa con el frágil consenso que prevalecía hasta la semana pasada, cuando más de dos tercios de los analistas estimaban que las tasas se mantendrían estables. Sin embargo, una serie de datos macroeconómicos firmes registrados luego de la intervención del presidente de la entidad, Kevin Warsh, en el simposio de Jackson Hole, sumados al informe de inflación difundido el viernes, modificaron drásticamente el panorama para los próximos meses.

En la encuesta posterior al reporte inflacionario, el 85 por ciento de los economistas participantes afirmó que la Reserva Federal incrementará las tasas en un cuarto de punto porcentual para situarlas en un rango de entre el 3,75 y el 4 por ciento durante su cónclave previsto para el 15 y el 16 de septiembre. De concretarse la medida, se trataría del primer ajuste al alza implementado por la autoridad monetaria estadounidense desde julio de 2023, marcando un punto de inflexión en el ciclo de tipos de interés.

El cambio de percepción responde tanto a la solidez de los datos recientes como a la nueva metodología de comunicación adoptada por Kevin Warsh, quien ha evitado ofrecer orientaciones precisas sobre el sendero de las tasas para incrementar la flexibilidad del organismo frente a la incertidumbre global. En paralelo, cerca del 53 por ciento de los analistas proyecta al menos una nueva subida adicional antes de que concluya el mes de marzo del próximo año, desvaneciéndose por completo las expectativas de recortes en el corto plazo. Los mercados de futuros descuentan actualmente una probabilidad cercana al noventa por ciento de que el ajuste se formalice esta semana, consolidando un escenario de costos financieros elevados que ya repercute en los mercados de bonos y en la economía global.

Con información de Reuters