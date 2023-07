La reforma judicial de Netanyahu alarma al sector de la innovación en Israel

(Por Dacil Lanza) La reciente aprobación de parte de la reforma judicial del primer ministro Benjamin Netanyahu no solo desató una serie de protestas, sino que impactó en la calificación crediticia de Israel y llevó a que varias empresas emergentes ligadas a la innovación empezaran a tomar medidas para desinvertir o irse del país, a la vez que sus trabajadores participan en las movilizaciones que siguen vigentes en las calles.

La Knesset (parlamento) israelí ratificó el lunes el primer proyecto de ley de la reforma judicial que barrió con el criterio de "razonabilidad" que permitía a los jueces del máximo tribunal anular las decisiones del gobierno que consideraran "irrazonables".

Distintos sectores intentan frenar una ley que divide al país y que, según sus detractores, pone en jaque la institucionalidad y la división de poderes.

La aprobación de la reforma tuvo una serie de consecuencias y entre las más visibles está la profundización de un proceso de manifestaciones que se inició con la presentación de la iniciativa en enero, pero que en el último tiempo fueron más reprimidas.

A su vez, algunas variables económicas se resintieron, con una desvalorización de la moneda local, el shekel, con respecto al dólar, y los pronósticos críticos de las calificadoras de riesgo que esmerilan el escenario para el sector empresario.

“Creemos que la naturaleza amplia de las propuestas del gobierno podría debilitar materialmente la independencia del poder judicial e interrumpir los controles y equilibrios efectivos entre las distintas ramas del gobierno”, estimó la semana pasada la calificadora de riesgo Moody’s en un informe.

Por su parte, Morgan Stanley previó “una mayor incertidumbre sobre las perspectivas económicas en los próximos meses”, en un informe citado por el diario Haaretz.

Israel tiene uno de los ecosistemas tecnológicos más innovadores del mundo, con 89 unicornios -empresas de alta tecnología valoradas en más de 1.000 millones de dólares- y que en un tiempo estimado de seis años llegan a esa dimensión, según un informe publicado este año por la empresa de capital de riesgo Accel y la de inteligencia Dealroom.

La proliferación de empresas emergentes o startups le valió a Israel la reputación de "Startup Nation", pero el sector de innovación manifiesta su preocupación por la reforma judicial.

Ariel, un empleado de una startup de ciberseguridad en Israel que quiso preservar su identidad, dialogó con Télam sobre la creciente participación de los trabajadores de esas empresas en las protestas, más allá de la posición a veces “neutral” que adoptan algunas de esas firmas.

“El 70% u 80% de la gente de la empresa (en la que trabajo) sale a manifestarse y está en contra de las reformas, no solo de las que tienen impacto directo en las startups sino también otras normas que quieren pasar”, aseguró.

Advirtió que los efectos de los cambios “no son inmediatos” y se verán en el mediano plazo porque ahora “es todo especulativo porque la moneda bajó, subió, y también hubo cambio en la tasa de interés en Estados Unidos”.

Sin embargo, el empleado del área comercial de la firma de ciberseguridad sostuvo que el hecho de "que haya un cambio en el marco jurídico, es decir, un cambio de reglas, hace que todo sea más riesgoso”.

“Hay fondos que son para empresas muy chicas, que están en el principio del desarrollo de la idea (de una startup) de 500.000 dólares que los quieren cortar y reasignar a otras cosas; una empresa desde que nace hasta que crece lleva años y eso se va a ver después”, explicó el economista.

Si bien aún es pronto para determinar los efectos de la reforma en el largo plazo, algunas firmas ya comenzaron a tomar medidas.

Así se ve en la consulta que realizó la organización sin fines de lucro dedicada al sector tecnológico Start-Up Nation Central entre los participantes en el mercado israelí de alta tecnología, la semana previa a que el parlamento aprobara parte de la reforma judicial.

“El 68% de las startups israelíes comenzaron a tomar medidas legales y financieras activas, como retirar reservas de efectivo, cambiar la ubicación de la sede fuera de Israel, reubicar empleados y realizar despidos”, señaló la encuesta que fue respondida por 734 profesionales en representación de 521 empresas.

Según Ariel, la preocupación no es solo por la reforma judicial, sino también por los intentos por modificar el sistema educativo o de revertir “conquistas” para que ahora “parejas gay no puedan adoptar” niños, así como la falta de transporte los días de Sabbat (día de descanso semanal judío).

“El impulso a escuelas donde los religiosos les pagan por estudiar la Torá, el Talmud, después lleva a que no se puedan incorporar al sector tecnológico porque no tienen formación en matemática, ni en sistemas, ni literatura y terminan siendo autoexcluidos del sistema de startups porque se dedican a estudiar religión”, afirmó Ariel.

Eynat Guez, líder de la firma de tecnología financiera Papaya Global, nominada como una de las 100 empresas más influyentes a nivel global por la revista Times en 2023, publicó una carta abierta a los inversores israelíes en Linkedin.

“Nunca imaginamos invertir tiempo, esfuerzo y energía luchando por la democracia en 2023, pero esa es nuestra realidad; intentamos explicar -a nuestro propio gobierno- lo crucial que es mantener la confianza en el ecosistema tecnológico israelí, intentamos argumentar la importancia de alimentar la confianza de los inversores en el potencial de crecimiento de las empresas israelíes; luchamos duro, perdimos”, lamentó el martes.

“Tras esta reforma política, los empresarios israelíes crearán entidades en el extranjero; simplemente es demasiado arriesgado exponer a los inversores a un sistema judicial turbio, se trata de un peligro claro y presente, y las consecuencias serán duras”, sentenció.

Jorge y Ionit forman un matrimonio que vive en Israel desde inicios de los años 2000, se definen como "el 10% de los argentinos de derecha", y comentaron a Télam que están a favor del gobierno de Netanyahu así como de sus propuestas de reforma.

Se diferencian del otro "90% de argentinos que son de izquierda y que viven principalmente en la capital", mientras ellos viven en Ashdod, una pequeña ciudad a 50 kolómetros de la Franja de Gaza.

"Quienes protestan no quieren que se afecte la libertad y gritan 'dictadura, dictadura', pero ellos no son democráticos, son ellos los que cortan la libertad de circular; la posición en contra de la reforma judicial es una excusa para oponerse al gobierno al que no lo dejan gobernar", sostuvo Jorge, quien se dedica a la venta de comida argentina.

"La oposición no quiere dialogar porque pertenece al poder judicial, que es un partido judicial, donde el amigo trae al amigo porque así se eligen los jueces y no tienen credibilidad pública; no se puede avanzar con ninguna ley en este momento porque la Corte va a decir que no es 'razonable'; ¿quién controla al poder judicial?", se preguntó y dijo que el tribunal, desde 1995, "anuló 24 leyes".

La designación de jueces es otro de los puntos de la reforma judicial, pero que por el momento no fue aprobado por el parlamento.

Con su propuesta, Netanyahu busca quitar el poder de veto al poder judicial y dárselo al gobierno.

Con información de Télam