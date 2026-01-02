El sector manufacturero de la eurozona se hunde en la contracción a finales de año, según el PMI

El fabricante de perfumes francés Corania navega bajo la presión de los aranceles estadounidenses sobre los cosméticos

La actividad de las fábricas de la eurozona se contrajo aún más en diciembre, con un descenso de la producción ‍por primera vez en ⁠10 meses, frenado por la aceleración de la caída de los nuevos pedidos, según mostró una encuesta el martes.

El índice HCOB de gestores de compras (PMI) del sector manufacturero de la eurozona, elaborado por S&P Global, cayó a 48,8 en diciembre desde los 49,6 de noviembre, lo que supone su lectura más baja en nueve meses e inferior a la estimación preliminar de 49,2 puntos.

Las lecturas superiores a 50,0 indican crecimiento de ‌la actividad, mientras que las inferiores apuntan a contracción.

"La ⁠demanda de productos manufacturados de la zona ⁠euro se está ralentizando de nuevo. Una disminución significativa de los pedidos, el declive de los pedidos por completar y la continua reducción de ‍los inventarios son los indicadores más evidentes de ello", dijo Cyrus de la Rubia, economista jefe del Hamburg ⁠Commercial Bank.

"Las empresas no parecen capaces ‌ni dispuestas a generar impulso para el próximo año, sino que actúan con cautela, lo cual perjudica la economía".

El subíndice de producción cayó a 48,9 desde los 50,4 de noviembre, marcando su primera contracción desde febrero.

Los nuevos pedidos cayeron al ritmo más rápido en ‌casi un ‌año, y la demanda de exportaciones disminuyó al ritmo más rápido en 11 meses.

Alemania, la mayor economía del bloque, registró los peores resultados de los ocho países analizados, con una lectura del PMI que alcanzó su nivel más bajo ​en 10 meses. Italia y España también volvieron a la senda de la contracción.

Francia proporcionó un raro punto brillante, con su PMI manufacturero saltando a un máximo de 42 meses.

Las presiones sobre la cadena de suministro reaparecieron para las fábricas, con un aumento de los plazos de entrega de los proveedores hasta los más largos desde octubre de 2022. Esto contribuyó ‍a que la inflación de los costes de los insumos se acelerara hasta un máximo de 16 meses.

Sin embargo, las fábricas siguieron rebajando los precios de sus productos por séptima vez en ocho meses, en su lucha por estimular la demanda.

La debilidad de la demanda llevó a las ​fábricas a suprimir puestos de trabajo por 31º mes consecutivo.

"En general, no será fácil para el sector manufacturero de la zona euro afianzarse en 2026. ​Sin embargo, una política fiscal expansiva podría ayudar", añadió De la Rubia.

A pesar de los retos actuales, el optimismo de los ⁠fabricantes sobre el año que viene mejoró hasta su nivel más alto desde febrero de 2022, justo antes de que Rusia invadiera Ucrania.

