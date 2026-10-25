El actual presidente Lula da Silva y el senador liberal Flávio Bolsonaro se enfrentan este domingo 25 de octubre en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil. Las urnas para votar abren a las 8 hs y cierran a las 17 hs, tras el cierre comenzarán a conocerse los primeros resultados.

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¿Cómo seguir en vivo las elecciones de Brasil?

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Elecciones en Brasil 2026: a dónde ver en vivo los resultados del balotaje

Si bien no se conoce con exactitud a partir de qué hora estarán los resultados, el conteo de votos comienza tras el cierre de urnas, que será a las 17 hs. Cada urna hace un recuento e imprime un boletín de su sección que luego es contabilizado por el TSE.

En las elecciones del 4 de octubre, los primeros resultados se conocieron a las 18 hs y los definitivos cerca de las 3 de la madrugada del lunes siguiente. Sin embargo, en la segunda vuelta solo se enfrentan Lula y Bolsonaro, lo que agilizaría el proceso. En ese sentido, en el balotaje del 2022 los resultados definitivos se conocieron tres horas después del cierre de urnas.

Dónde ver en vivo los resultados del balotaje y las elecciones en Brasil 2026 entre Lula y Flávio Bolsonaro

Tras el cierre de urnas, el conteo de los votos se puede seguir en vivo a través de los distintos canales oficiales:

El portal de resultados del Tribunal Superior Electoral (TSE) c: resultados.tse.jus.br, con la información de la elección presidencial.

resultados.tse.jus.br, con la información de la elección presidencial. La aplicación oficial “Resultados”: disponible para teléfonos celulares.

Tanto la página oficial del TSE, como la aplicación permiten ver el conteo de los votos a nivel nacional, estatal y hasta municipal, ya que puede filtrarse por zona. Los portales no solo muestran los votos válidos, sino que también se puede ver la cantidad de votos en blanco, nulos y el nivel de participación.