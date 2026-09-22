En un discurso marcado por un tono belicista y el despliegue del poderío bélico estadounidense, el presidente Donald Trump intervino en la apertura de la Asamblea General de las Naciones Unidas y amenazó con recurrir a la fuerza militar en el continente americano si percibe riesgos para la seguridad de su país. Asimismo, arremetió contra los gobiernos de México y Cuba, y fijó su postura frente a las guerras en Oriente Próximo y Europa del Este.

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"Todos ustedes han oído nuestras acciones en Venezuela, son prueba de que Estados Unidos ya no permitirá que las amenazas contra el país se afiancen en ningún lugar del continente americano. Y, si es necesario, utilizaremos nuestro poderío militar sin igual para proteger los intereses nacionales", proclamó Trump al inicio de su alocución, en la que insistió con que su gestión devolvió a la potencia norteamericana a su punto de mayor fortaleza histórica.

El mandatario centró gran parte de su embestida regional en la situación de la frontera sur y el crimen organizado. Calificó a México como el "epicentro de la violencia de los carteles" y catalogó de inaceptable que Washington comparta más de 3.000 kilómetros de frontera con un territorio controlado por organizaciones a las que definió como "enemigos de la humanidad". En ese sentido, exigió al gobierno mexicano recuperar de inmediato el control de su territorio.

Acto seguido, Trump dirigió sus ataques hacia La Habana, afirmando que el modelo comunista se encuentra colapsado y bajo la presión más severa de su historia. "Es un Estado que ha fracasado por completo y acabará cayendo. El comunismo nunca llegará a Estados Unidos, pero la libertad llegará a Cuba", sentenció. Sus palabras provocaron la retirada inmediata de la delegación diplomática cubana del hemiciclo de la ONU, en la antesala de lo que será la intervención de su canciller, Bruno Rodríguez, programada para el sábado.

A la hora de repasar los conflictos internacionales, el líder republicano mantuvo un complejo equilibrio entre la retórica de paz y las amenazas de destrucción. Respecto del enfrentamiento con Irán, sostuvo que afronta la decisión de alcanzar un acuerdo definitivo o "aniquilar" al régimen de Teherán, garantizando que bajo ningún concepto permitirá que desarrolle armamento nuclear. Según sus estimaciones, la firma de un tratado de paz se concretará tras las elecciones legislativas estadounidenses del próximo 3 de noviembre.

En cuanto a la guerra entre Rusia y Ucrania, Trump vaticinó una resolución acelerada entre las partes y aseguró que trabaja de manera directa con los líderes de ambos países para cerrar un acuerdo "más rápido de lo que la gente cree". Afirmó que ambas naciones se encuentran agotadas por el desgaste del conflicto bélico al tiempo que alertó sobre el costo humano en el frente de batalla, estimando las bajas en cerca de 25.000 soldados muertos por mes entre ambos bandos.

Sobre el cierre de su intervención, Trump rechazó de plano la propuesta formulada momentos antes por el secretario general de la ONU, António Guterres, quien había solicitado un marco de gobernanza multilateral para regular el avance de la inteligencia artificial. El presidente norteamericano descartó cualquier "esquema globalista" de control sobre la tecnología y adelantó que en el corto plazo la disciplina pasará a denominarse formalmente "superinteligencia", al argumentar que el término "artificial" le otorga una falsa apariencia de irrealidad. "Y no es falsa", concluyó antes de cerrar su mensaje ante el foro internacional.

Con información de la Agencia Deutsche Welle.