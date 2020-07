Estados Unidos ya emite sus propios "patacones", como en el 2001 argentino

En la ciudad de Tenino, ubicada en el condado de Thurston del estado estadounidense de Washington, sus autoridades dispusieron imprimir su propia moneda en medio de la crisis que azota el país por la pandemia de coronavirus.

Tal como sucedió en la Argentina con los patacones y los lecop en 2001, el uso de la cuasimonedas nace para revitalizar la actividad mediante la aparición de "circulante". En Tenino se aprovechó una vieja impresora que estaba en el museo de la ciudad, que data de 1890, para hacer 10.000 dólares en rectángulos de madera, cada uno con un valor nominal de 25 dólares.

Los patacones gringos tienen una leyenda que reza: "Lo tenemos bajo control".

Las finas placas de madera tienen una imagen del presidente George Washington y una expresión en latín que traducida al inglés significa: "Lo tenemos bajo control". "No hay comercio, no hay ventas y las calles están muertas. Es lo mismo a las 3 PM que a las 3 AM", dijo Wayne Fournier, alcalde de esa ciudad de 1800 habitantes.

Ese dinero es entregado como subvención a residentes que demuestren que están siendo perjudicados por la pandemia. Cada uno puede recibir hasta 300 dólares mensuales.

A los habitantes de Tenino no les preocupan hoy los debates de la ortodoxia por el supuesto impacto inflacionario de la emisión de moneda. Los billetes son aceptados en casi todos los negocios de la ciudad a una tasa fija equivalente a casi un dólar.