Diputados y senadores paraguayos afirmaron que Santiago Peña habría huido a la Argentina

En el marco de la tensión en Paraguay que escala a partir de la presentación de renuncia del presidente Santiago Peña, dos diputados paraguayos señalaron que Peña habría salido del país hacia la Argentina "sin previo aviso al Congreso" y sin que la Asamblea Legislativa "haya tratado todavía su renuncia". Lo comentó la diputada Johanna Ortega, quien aseguró que medios paraguayos ya habrían confirmado esa información. En paralelo, el vocero de la Secretaría General del Senado le respondió que "no hubo todavía ninguna notificación del mandatario" para salir del país. Del mismo modo reaccionaron fuentes de Casa Rosada ante la consulta de El Destape: "Hasta ahora no hay ningun registro de que Santiago Peña este viniendo a la Argentina", señalaron.

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Tras el escándalo alrededor de Ueno Bank, la billetera virtual que cerró el martes por orden del Banco Central paraguayo, el presidente Peña anunció su renuncia a la jefatura de Estado a través de sus redes sociales. La comunicación coincidió con el tratamiento del juicio político en su contra que le inició el Congreso esta misma mañana, por pedido de legisladores de la oposición y también de su propio partido.

"He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la Presidencia de la República. Lo hago pensando en la estabilidad del país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas", dijo en un video publicado en X.

Previo a la declaración de la diputada Ortega, la también legisladora Esperanza Martínez se refirió a la posibilidad de que Peña hubiera salido del país. "Un senador dijo que Peña quizá ya no esté aquí. Pero él tiene que irse como corresponde. Debe hacerlo por juicio político porque el sigue siendo Presidente de la República y debe dejar el funcionamiento constitucional para que todo vuelva a la normalidad. Una vez que termine esta novela, se irá a la cárcel como corresponde", afirmó Martínez ante los aplausos del pleno.

En esa misma línea, minutos antes tomó la palabra el senador Gustavo Leite, quien calificó como "un traidor" y "alguien que no tiene huevos" para enfrentar el juicio político. También dejó entrever sus dudas sobre su permanencia en Paraguay.

"Una colega dijo que se hizo una denuncia y se abrieron tres causas en las que está sindicado Santiago Peña. Hay una teoría del mal menor, que es mantenerlo en su cargo mientras dure en su cargo. Él ya renunció, no tiene los huevos para venir acá enfrente de nosotros, por eso renunció y no sé si sigue en Paraguay", afirmó el senador Leite.

"Imagínense que pasa si Santiago Peña ahora entra por esa puerta y dice 'renuncio'. El juicio político ya está hecho, el pueblo paraguayo lo sentenció, es un traidor y un ladrón. No tenemos más que discutir eso. Si nosotros acá en la Cámara de Senadores decimos 'destitúyase', no se va a ir, se le dará fueros, salvo que el fiscal le dé los fueros", agregó Leite.