El FBI detuvo al suegro del príncipe Enrique por posesión de pornografía infantil

El FBI arrestó este viernes a Thomas Markle Sr., padre de Meghan Markle, esposa del príncipe Enrique, acusado de posesión de material de abuso sexual infantil. El hombre, de 82 años, fue detenido en Lakeland, Florida, y deberá comparecer ante un tribunal federal de Tampa, donde enfrentará cargos que podrían derivar en una condena de hasta 20 años de prisión.

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La investigación permitió encontrar alrededor de 78 elementos con contenido sexualmente explícito en dos depósitos del área de Los Ángeles, el cual Markle alquiló durante casi dos décadas. Entre los materiales secuestrados había diapositivas, negativos fotográficos y libros.

El caso se originó a partir de una investigación iniciada en Filipinas, país en el que el padre de la duquesa de Sussex residió hasta mediados de 2026, antes de trasladarse a Florida. Allí, las autoridades habían encontrado miles de imágenes y un video con contenido de abuso sexual infantil.

"El señor Markle está acusado de posesión de material de abuso sexual infantil, incluyendo fotografías en las que aparece con niñas menores de edad", informó el primer fiscal adjunto de los Estados Unidos, Bill Essayli, en un comunicado oficial.

La investigación en Filipinas y los materiales secuestrados

De acuerdo con la información difundida por las autoridades, el hallazgo inicial se produjo en una vivienda de Markle en la ciudad de Cebú, Filipinas. Durante un procedimiento, los investigadores intervinieron cerca de 7.500 fotografías y un video que contenían imágenes de menores de edad.

Las víctimas identificadas en ese material eran niños y niñas de entre 10 y 11 años. La investigación se habría iniciado luego de una denuncia presentada por uno de los hijos del acusado, Thomas Markle Jr., quien alertó a las autoridades sobre la situación.

A partir de esos elementos, los investigadores avanzaron sobre otras propiedades y depósitos vinculados al hombre en Estados Unidos. En dos instalaciones de almacenamiento ubicadas en el área de Los Ángeles encontraron aproximadamente 78 artículos que también contenían material sexualmente explícito.

Markle fue detenido por agentes federales en Lakeland, Florida. Su comparecencia está prevista ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central de Florida, en Tampa. En caso de ser declarado culpable, podría recibir una pena máxima de 20 años de prisión federal.

Meghan Markle había cortado la relación con su padre en 2018

El caso también vuelve a poner en el centro de la escena la conflictiva relación entre Thomas Markle y su hija, Meghan, quien se casó con el príncipe Enrique en 2018 y pasó a integrar la familia real británica.

El pasado 23 de octubre, la duquesa de Sussex aseguró en una carta enviada al diario británico The Sun que conocía las acusaciones contra su padre desde 2018. Según explicó, la Policía británica le había transmitido información sobre esos señalamientos y esa situación fue determinante para que decidiera cortar el vínculo familiar. También aseguró que impidió que tuviera contacto con sus hijos.