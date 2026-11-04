Derrota de Trump: prudencia en China y festejos en España

El contundente avance del Partido Demócrata en las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, que le otorgó el control del Senado y de la Cámara de Representantes, comenzó a provocar repercusiones en el plano internacional. El resultado en las urnas, que marca el inicio de una etapa de gobierno dividido y mayores contrapesos para la administración del presidente Donald Trump, fue recibido con prudencia institucional por parte de potencias como China, mientras que referentes del oficialismo en España celebraron abiertamente el giro político.

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Desde Pekín, las autoridades evitaron emitir juicios directos sobre el resultado electoral y calificaron el proceso como "un asunto interno de Estados Unidos". La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Mao Ning, aseguró que su país "está dispuesto a seguir trabajando para mantener y aplicar los importantes consensos alcanzados" entre los presidentes Xi Jinping y la administración trumpista.

Asimismo, las autoridades del país asiático manifestaron su expectativa de "reforzar la comunicación, gestionar adecuadamente las diferencias, expandir la cooperación y edificar una relación constructiva de estabilidad estratégica fundamentada en el respeto, la justicia y la reciprocidad".

Lecturas cruzadas entre la diplomacia asiática y el tablero político europeo

En contraste con el tono reservado del Gobierno chino, la victoria demócrata fue recibida con entusiasmo explícito por las principales figuras del Ejecutivo español. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, calificó las derrotas republicanas como un revés para los movimientos conservadores y aseguró que los ciudadanos estadounidenses votaron en contra de las políticas que "solo empobrecen", así como del "odio", el "machismo", el "negacionismo climático" y los "privilegios de las élites".

A través de un mensaje en redes sociales, Sánchez vinculó este desenlace con las elecciones generales convocadas en España para el 29 de noviembre: "Ocurrió en Brasil, acaba de ocurrir en EEUU y ocurrirá pronto en España", sentenciando además que "la ola ultra a la que pretenden subirse Feijóo y Abascal ya no crece: se desmorona".

En la misma línea, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares, consideró que los comicios dejaron "una victoria de dimensiones históricas, casi espectacular que ni siquiera los propios sondeos podrían detectar".

En declaraciones brindadas en Madrid en la antesala de la Cumbre Iberoamericana, Albares sostuvo que "aquí en España el 29 de noviembre está en juego exactamente lo mismo que se ha estado dirimiendo en todas estas elecciones".

Según el ministro, la disputa de fondo confronta el diálogo y el Derecho Internacional contra "la ley del más fuerte, de la ley de la selva" donde "el pez grande se come al pez chico". Albares valoró además el peso de los candidatos de origen hispano electos, destacando que "es algo que desde España recibimos con simpatía y cariño".

Por otro lado, la derrota republicana impactó de lleno en los círculos financieros que respaldaron al oficialismo estadounidense. El fundador y consejero delegado de SpaceX y Tesla, Elon Musk, reaccionó con ironía ante la pérdida del control de ambas cámaras legislativas. "Supongo que mis láseres espaciales para interferir en las elecciones no han funcionado esta vez", escribió el magnate sudafricano en un mensaje en redes sociales tras confirmarse el traspié del partido de Trump.

Musk se había consolidado como el mayor donante individual en unos comicios en Estados Unidos desde la eliminación en 2010 del límite al gasto electoral, tras haber aportado más de 445 millones de dólares (casi 400 millones de euros) durante el actual ciclo electoral para impulsar a los candidatos republicanos

Este reacomodamiento del mapa político estadounidense se produjo tras una jornada en la que el descontento social por la impopular guerra con Irán, el encarecimiento del costo de vida derivado de los aranceles y la gestión general del mandatario republicano impulsaron a millones de votantes a respaldar a la oposición demócrata en tradicionales bastiones conservadores.

Con el control legislativo consolidado, el Congreso en Washington se prepara para condicionar el margen de maniobra de la Casa Blanca e influir de forma directa en las directrices de la política exterior estadounidense.