Muertes superan a los nacimientos en Francia por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial

‍Francia registró más muertes que nacimientos en 2025 por primera vez desde el final de la Segunda ‍Guerra Mundial, un hecho ⁠que erosiona su ventaja demográfica de larga data sobre otras naciones de la Unión Europea, mostraron cifras oficiales el martes.

El instituto nacional de estadística INSEE informó de 651.000 muertes el año pasado y 645.000 nacimientos, los que se han desplomado desde la pandemia mundial de COVID.

Francia ha tenido tradicionalmente una demografía más fuerte que la mayor parte ‌de Europa, pero el envejecimiento de la ⁠población y el descenso de ⁠la natalidad demuestran que no es inmune a la crisis demográfica que tensa las finanzas públicas en todo el ‍continente.

Según el INSEE, la tasa de fecundidad descendió a 1,56 hijos por mujer el año ⁠pasado, su nivel más bajo ‌desde la Primera Guerra Mundial y muy por debajo del 1,8 previsto en las estimaciones de financiación de las pensiones del Consejo Consultivo de Pensiones.

En 2023, el año más reciente con comparaciones en la UE, ‌Francia ocupó ‌el segundo lugar con una tasa de fecundidad de 1,65, por detrás de Bulgaria (1,81).

Según advirtió el mes pasado la Oficina Nacional de Auditoría, el cambio demográfico hará que en los próximos ​años el gasto público vuelva a situarse en máximos de la época de la pandemia, al tiempo que erosionará la base impositiva.

"Dada la jubilación de las grandes generaciones nacidas en la década de 1960, es probable que las tensiones en el mercado laboral y los problemas de mano de ‍obra aumenten rápidamente en los próximos años", afirmó el economista Philippe Crevel, del grupo de estudios Cercle d'Epargne.

A pesar de que el número de defunciones superó al de nacimientos, la población francesa creció ligeramente el año pasado, hasta ​los 69,1 millones, gracias a la migración neta, que el INSEE cifró en 176.000 personas.

La esperanza de vida alcanzó máximos ​históricos el año pasado (85,9 años para las mujeres y 80,3 para los hombres), mientras que la proporción de ⁠personas de 65 años o más ascendió al 22%, casi igualando a la de los menores de 20 años.

