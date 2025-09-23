Presidente de Costa Rica mantiene inmunidad tras votación legislativa para retirar fuero

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, no podrá ser juzgado mientras permanezca en el cargo, por un supuesto caso de corrupción, luego de que la Asamblea Legislativa no alcanzara el lunes los votos necesarios para retirarle el fuero.

Aunque 34 diputados de oposición votaron por retirárselo no se lograron los 38 requeridos. Otros 21 legisladores sufragaron en contra de quitarle el fuero al mandatario, que concluye su gestión en mayo del 2026.

Chaves fue acusado en abril de corrupción, por el delito de concución, en el manejo de fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), cuando la fiscalía pidió su desafuero. El presidente ha calificado las denuncias como un "montaje" y un "golpe de Estado judicial".

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En junio, la Fiscalía lo acusó, en otro caso, de financiamiento ilegal en la campaña electoral del 2022.

El caso ha golpeado al presidente a pesar de tener un apoyo del 52% de la población, según una encuesta realizada en septiembre por la Universidad de Costa Rica (UCR), a pocas semanas de comenzar la campaña política para las elecciones presidenciales y legislativas de febrero del 2026.

El oficialismo postuló como candidata presidencial a la exministra de Presidencia, Laura Fernández, quien el domingo anunció que de llegar al poder nombrará a Chaves como ministro de ese mismo despacho, lo que también le otorgaría inmunidad.

Con información de Reuters