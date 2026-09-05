La cadena nacional en la que Javier Milei llamó "indispensables" a las Malvinas y anunció sanciones a petroleras británicas de la zona provocó que los medios del Reino Unido den cuenta cuál es el estado armamentístico de las islas. Cuatro cazas, un sistema de defensa aérea, un buque y una compañía de infantería con 1.000 soldados serían respaldados por portaaviones con casi 100 aeronaves, 50 barcos y 9 submarinos que se trasladarían desde el norte europeo.

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Las fuerzas armadas británicas mantienen en el archipiélago un dispositivo militar integrado por cuatro cazas Eurofighter Typhoon, un sistema de defensa aérea Sky Sabre, un buque patrullero y una compañía de infantería rotativa, además de un avión de transporte A400 permanente. En total, el personal militar desplegado en las islas ronda los 1.000 efectivos, según indicó The Telegraph.

El principal sistema de defensa aérea es el Sky Sabre, capaz de controlar simultáneamente el vuelo de 24 misiles y guiarlos contra 24 objetivos diferentes. Su componente interceptor es el CAMM, un misil antiaéreo que puede alcanzar las 2.300 millas por hora y está diseñado para destruir aviones de combate, drones y bombas inteligentes guiadas por láser. El sistema está compuesto por tres partes y puede ser trasladado por distintos puntos de las islas.

La principal infraestructura militar británica se encuentra en la base aérea RAF Mount Pleasant, en East Falkland. Allí también se concentra buena parte del despliegue aéreo, a lo que se suma el HMS Medway, un buque patrullero de alta mar con capacidad para operar en el Atlántico Sur y utilizar sus cañones en caso de un ataque.

En tierra, una compañía de infantería de 120 efectivos permanece desplegada de manera rotativa, con apoyo de los Ingenieros Reales. Diferentes compañías realizan rotaciones cuatro veces al año para entrenar en las islas, patrullar, ocupar puntos elevados y asegurar las estaciones de radar.

Una fuente del Ejército aseguró a ese medio: "Los argentinos no representan una amenaza creíble, por lo que no sería apropiado aumentar el número de efectivos del Ejército allí, ya que no hay necesidad de hacerlo".

Cómo se defienden, según los medios británicos

Actualmente, no hay ningún portaaviones circulando en el perímetro de las islas. Por este motivo, según The Telegraph, los buques tardarían unas cuatro semanas en recorrer los 12 mil kilómetros que separan Portsmouth de las Malvinas. Pese a esa demora, Reino Unido podría enviar sus portaaviones de la clase Queen Elizabeth, con capacidad para transportar hasta 72 aeronaves cada uno, y una flota de superficie de 52 buques y nueve submarinos.

En un artículo de The Independent, se señala la capacidad de refuerzo como otro de los elementos centrales de la defensa británica. Según el exoficial de inteligencia Philip Ingram, Reino Unido puede enviar aviones de combate directamente a las islas gracias a sus capacidades de reabastecimiento en vuelo.

"Tenemos recursos suficientes para desbaratar cualquier actividad argentina que se dirija hacia las islas y para vigilarla. Y podemos reforzarla muy rápidamente", afirmó a ese medio.

En abril de 2025, las Fuerzas Armadas británicas contaban con aproximadamente 182.000 efectivos, de los cuales 147.000 eran militares a tiempo completo. Para el ejercicio fiscal 2025/26, Reino Unido destinó 62.000 millones de libras a defensa, equivalente al 2,3% de su PIB.