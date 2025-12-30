Turquía y España firman un acuerdo de 2.600 millones de euros por 30 aviones de entrenamiento

Banderas de Turquía, España y la Unión Europea ondean en el Palacio de la Moncloa mientras el presidente de Turquía, Tayyip Erdogan, visita Madrid, España

‍Turquía y España han firmado un acuerdo por valor de 2.600 ‍millones de euros (3.060 ⁠millones de dólares) para que las Fuerzas Aéreas españolas adquieran 30 aviones de entrenamiento ligeros de Turkish Aerospace Industries a partir de 2028, según informó el martes la autoridad turca de la industria de defensa.

La empresa turca y Airbus firmaron ‌un acuerdo de cooperación en ⁠julio como parte de ⁠las negociaciones para la adquisición. El acuerdo final supone la primera venta al extranjero ‍de su avión de entrenamiento HÜRJET.

Turkish Aerospace Industries exportará aviones HÜRJET ⁠desde 2028 hasta 2036, ‌según informó la autoridad en un comunicado, y añadió que el acuerdo también allanaría el camino para una cooperación más profunda en la industria ‌de ‌defensa entre Turquía y España, aliados de la OTAN.

"Este acuerdo es un paquete de exportación de la industria de defensa multidimensional y ​de alto valor añadido", dijo Haluk Gorgun, presidente de la autoridad.

Dijo que el acuerdo incluía exportaciones de HÜRJET, una arquitectura integrada de entrenamiento, infraestructura de mantenimiento y apoyo operativo a largo plazo.

En los últimos ‍años, Turquía ha reforzado su industria de defensa y ha reducido su dependencia de proveedores extranjeros. Está trabajando en la producción de su primer caza autóctono, el ​KAAN, y de un sistema de defensa antiaérea denominado "Cúpula de Acero".

En los últimos años, ​Ankara se ha convertido en uno de los principales productores y exportadores ⁠de aviones no tripulados.

(1 dólar = 0,8494 euros)

Con información de Reuters