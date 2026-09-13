La Cumbre de los BRICS concluyó con una fuerte crítica a las "tensiones geopolíticas"

En la segunda jornada del encuentro de los BRICS, el presidente ​chino, Xi Jinping, dio a conocer una serie de iniciativas en ámbitos que van desde la inteligencia artificial hasta el comercio, con el fin de profundizar la cooperación ‌entre las economías emergentes del "Gran BRICS", ‌en un momento en que China busca convertir al grupo en una plataforma práctica para el desarrollo del Sur Global.

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La cooperación en ámbitos que van desde la política y la seguridad hasta la economía y las finanzas constituye el principal eje de trabajo del grupo, y tanto la India, que ocupa la presidencia en 2026, como China, que lo hará en 2027, buscan una colaboración más amplia para potenciar su influencia a nivel mundial. El éxito de la "Iniciativa del Gran BRICS" depende de que ​se sienten unas bases sólidas ⁠para una cooperación pragmática, dijo Xi en la cumbre anual de líderes celebrada en Nueva Delhi, ‌según informó la agencia oficial de noticias Xinhua.

Los países del "Gran BRICS" deberían cooperar aún ⁠más, mantener la estabilidad de las cadenas industriales y ⁠de suministro, y fomentar un mercado integrado, señaló Xi en la sesión de clausura de la cumbre. Una preocupación a la que también se sumó el primer ministro indio. “El número de conflictos y tensiones en el mundo aumenta continuamente, y esto tiene un impacto cada vez más negativo y de gran alcance en la vida de la gente común”, dijo Modi y denunció que las "tensiones geopolíticas", las "interrupciones" en las cadenas de suministro y las crisis climáticas afectan a cada vez más personas en el mundo.

China tomará la iniciativa en la creación de una "Zona de Código Abierto de IA de los BRICS" para ⁠promover la cooperación en materia de grandes modelos lingüísticos, formación en IA y un ​ecosistema abierto de IA, agregó Xi.

Además propuso una asociación para crear una ‌Zona Económica Especial de los BRICS y dijo ‌que China acogerá el próximo año un Foro de Comercio de Servicios de los BRICS ⁠para impulsar los vínculos comerciales y de inversión.

Ampliación del papel del grupo del "gran Brics"

El BRICS se amplió para incluir a Irán, Indonesia, Egipto, Etiopía y los Emiratos Árabes Unidos, más allá de la composición original de hace dos décadas —formada por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica—, cuyo objetivo era ​transformar un orden ‌mundial dominado por Estados Unidos.

Además, los diez países socios abarcan economías emergentes de Asia, África, América Latina y Oriente Medio, ampliando así su alcance por todo el Sur Global. En ocasiones, China y Rusia se refieren a este bloque más amplio como el "Gran BRICS".

Putin: "BRICS ayuda a crear un orden mundial más justo"

El presidente ruso, Vladímir Putin, calificó al BRICS de poderosa fuerza impulsora para la creación de un nuevo orden mundial más justo y multipolar, e instó a sus miembros a encontrar formas de combinar las ventajas competitivas de sus respectivas economías.

La cumbre se celebra en medio de la reanudación de los combates en ‌la región del Golfo, con ataques recíprocos entre Estados Unidos e Irán, y con los hutíes —respaldados por Irán— ampliando el conflicto mediante el lanzamiento de ataques contra Arabia Saudita.

Sin embargo, la cumbre del fin de semana logró un importante éxito diplomático el sábado, al alcanzar un consenso sobre una declaración conjunta respaldada por Irán y los Emiratos Árabes Unidos.

En términos generales, la declaración expresaba una profunda preocupación por la ‌continua escalada de tensión en Oriente Medio e instaba a actuar con la máxima moderación.

Por otra parte, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, también se reunió con el príncipe heredero de Abu Dabi al margen de la ‌cumbre, en lo que supuso ⁠el encuentro de más alto nivel entre funcionarios de ambos países desde el inicio del conflicto.

Con información de Reuters