Los precios internacionales del petróleo registraron un retroceso en la cotización del barril de Brent, luego de que saliera a la luz que el gobierno de Estados Unidos analiza flexibilizar las restricciones impuestas a embarcaciones no reguladas de la denominada flota en la sombra de Rusia. La medida busca mitigar el alza global de los combustibles y atenuar los valores del transporte marítimo, en una jornada donde la persistencia de los ataques a buques en Oriente Medio y las ofensivas ucranianas contra la infraestructura energética rusa impidieron una caída mayor en las pizarras.

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El crudo Brent retrocedió 1,15 dólares, lo que representó una baja del 1,1% para situarse en 104,91 dólares por barril. En contraste, los contratos a futuro del indicador estadounidense West Texas Intermediate (WTI) avanzaron 31 centavos, equivalentes a un 0,3%, para cotizarse a 95,40 dólares, impulsados por la expectativa del mercado sobre un recorte significativo en los reportes semanales de existencias en ese país.

El cambio de tendencia en el crudo se desencadenó tras la confirmación por parte de un funcionario estadounidense de que la Casa Blanca evalúa levantar los castigos financieros sobre determinados petroleros no regulados que transportan crudo de origen ruso. El analista de la firma PVM Oil, John Evans, explicó que una determinación en esa dirección contribuirá a reducir las tarifas de flete y a aportar una mayor flexibilidad a los envíos internacionales de gasóleo.

La eventual decisión de permitir el flujo de petróleo legal en embarcaciones que anteriormente se encontraban sancionadas coincide con la política reciente adoptada por el presidente Donald Trump, quien días atrás resolvió suspender temporalmente los bloqueos comerciales al diésel ruso para frenar la escalada inflacionaria de los combustibles a nivel internacional.

Pese al impacto de las gestiones norteamericanas, los precios del crudo continuaron encontrando soporte en el recrudecimiento de la violencia bélica en Oriente Medio. La confrontación entre Arabia Saudita y las milicias hutíes de Yemen, sumada a las agresiones directas contra la navegación comercial en el golfo Pérsico, mantuvo un piso elevado en las cotizaciones. En los últimos incidentes reportados por las autoridades marítimas, un buque portacontenedores y un granelero se fueron a pique cerca del estrecho de Ormuz tras ser alcanzados por proyectiles en episodios separados.

Las acciones armadas en torno a este canal estratégico se intensificaron a lo largo de los últimos diez días. Desde Teherán argumentaron que el incremento de las incursiones constituye una respuesta directa al bloqueo de sus puertos e instalaciones por parte de las fuerzas de Estados Unidos, así como al endurecimiento del régimen de sanciones implementado el mes pasado. Frente a esta coyuntura, especialistas de la entidad financiera MUFG remarcaron en un informe para clientes que el conflicto en curso entre el reino saudí y los hutíes preserva una prima geopolítica en el sector energético, aun cuando las instalaciones petroleras terrestres no sufrieron ataques de magnitud en las últimas jornadas.

Con información de Reuters