Crisis en Perú: las protestas llegaron a Lima y Boluarte sumó una nueva renuncia en su gabinete

Ya son 10 de 25 las regiones del país que están movilizadas y con bloqueos. Desde el sur llegaron este jueves a Lima mientras que a la noche, en rechazo a la violencia, renunció el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo.

Las protestas que se registran en contra del Gobierno de Dina Boluarte en Perú se extendieron este jueves a 10 de las 25 regiones del país, con bloqueos y marchas, en una jornada en la que también Lima fue escenario de una movilización. Por la noche y en repudio a la situación social y política, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Eduardo García Birimisa, presentó su renuncia.

Un conglomerado de colectivos sociales, sindicales y partidos de izquierda convocaron a una marcha en Lima con la consigna "Ni un muerto más, abajo la dictadura cívico militar, racista y clasista". Las protestas, que piden la salida de Boluarte, elecciones anticipadas y el cierre del Congreso, se concentran en Tacna, Moquegua, Puno, Cusco, Abancay, Apurímac, Arequipa, Madre de Dios, Huancavelica y San Martín, según la Superintendencia de Transporte Terrestre.

La Defensoría del Pueblo de Perú anunció el miércoles la muerte de Remo Candia Guevara, presidente de la comunidad campesina de Anansaya Urinsaya Ccollana de Anta, ubicada en Cusco, en el sudeste del país, en medio de los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en esa ciudad. El aeropuerto internacional de la ciudad, meca del turismo mundial por Machu Picchu, suspendió por tiempo indefinido sus operaciones en prevención de ataques de manifestantes.

"El ministerio de Transportes y Comunicaciones informa que, como medida de prevención, Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete suspenderá temporalmente sus operaciones", indicó la institución en la red social Twitter. La decisión se tomó ante el alto riesgo de que la terminal aérea sea tomada por asalto por miles de manifestantes que marchan por esta ciudad andina el jueves. La terminal aérea es custodiada por policías y militares y es el segundo más utilizado en Perú. Los vuelos entre Lima y Cusco suman casi un centenar cada semana.

Este lunes, 18 personas murieron en el marco de las protestas en Juliaca, Puno, 17 de ellas por herida de arma de fuego. El otro deceso corresponde a un policía que fue atacado salvajemente por los habitantes del lugar horas después de ocurridas las refriegas más fuertes. Este jueves se sumó la muerte de un adolescente de 15 años, que había sido herido en la cabeza.

Una nueva renuncia

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Eduardo García Birimisa, presentó su carta de renuncia irrevocable al cargo en medio de las protestas que dejaronn hasta el momento 49 muertos. García Birimisa había jurado el 13 de diciembre.

En su carta remitida a la presidenta Dina Boluarte, el ex ministro señaló que dimite tras las muertes en las regiones de Puno y Cusco. "Esta vez creo que la atención de las demandas sociales ya no es suficiente para lo que el país necesita. Las tragedias que acabamos de vivir así lo demuestran", remarcó. En la carta, citada por el medio peruano RPP, García retomó uno de los principales reclamos ciudadanos y dijo que la situación actual amerita un "cambio de rostros" en la dirección del país y se mostró en contra de celebrar elecciones en 2024, una decisión que votó el Congreso a fin del año pasado. "Amerita un adelanto de elecciones que ya no puede esperar". Este jueves el Congreso aprobó por mayoría crear una comisión investigadora para que se dedique a esclarecer las distintas responsabilidades en las muertes.

Perú vive una ola de protestas desde el 7 de diciembre pasado, cuando Boluarte sucedió al presidente Pedro Castillo, destituido por el Congreso horas después de que anunciara el cierre del Congreso y el establecimiento de un Gobierno de excepción con supresión de garantías constitucionales. Los enfrentamientos registrados en el marco de las manifestaciones, que pararon durante las fiestas de fin de año, dejaron más de 40 fallecidos. En el país está una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que evalúa la situación del país.

