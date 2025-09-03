Singapur ordena a Meta que aplique medidas contra la estafa o se enfrentará a una posible multa

FOTO DE ARCHIVO: Una mujer sostiene un smartphone con el logo de Facebook delante de un logo mostrado de Meta en esta imagen ilustrativa

La policía de Singapur ha ordenado a Meta que aplique medidas contra las estafas en anuncios, cuentas, perfiles y páginas de empresa que suplanten la identidad de cargos públicos clave en su red social Facebook, según ha declarado un ministro del Gobierno.

La empresa podría ser multada con hasta 1 millón de dólares de Singapur (775.698 dólares estadounidenses) si no cumple la primera orden de este tipo en virtud de la nueva Ley de Daños Criminales en Línea, que entró en vigor en febrero de 2024.

"Estamos emitiendo la orden a Meta porque Facebook es la plataforma más utilizada por los estafadores para suplantar identidades y la policía considera que es necesario tomar medidas más decisivas para poner freno a estas estafas", dijo el miércoles Goh Pei Ming, secretario de Estado de Interior.

En agosto, el Ministerio del Interior de Singapur descubrió que más de un tercio de todas las estafas de comercio electrónico denunciadas en 2024 se habían producido en Facebook y calificó a Facebook Marketplace como el más débil de los seis mercados de comercio electrónico en cuanto a las funciones antiestafa desplegadas.

Un portavoz de Meta dijo el miércoles que la empresa dispone de sistemas especializados para detectar cuentas de suplantación de identidad, incluida tecnología de reconocimiento facial, y que ha invertido mucho en mejorar los equipos de detección y revisión. También comparte consejos para evitar estafas y ofrece herramientas para denunciar posibles infracciones, explicó el portavoz.

"También hemos puesto en marcha la verificación de anunciantes y seguimos trabajando con las fuerzas de seguridad y emprendiendo acciones legales contra los delincuentes que están detrás de estas estafas", dijeron.

Con información de Reuters